Stand: 26.04.2025 08:14 Uhr Nach ungeplantem Werftaufenthalt: Rügen-Fähre wieder unterwegs

Gute Nachrichten für Pendler und Urlauber: Die Rügenfähre fährt wieder. Die "Glewitz war vor zwei Wochen wegen eines Schadens am Antrieb ausgefallen. Nach Angaben der Reederei "Weiße Flotte" wurde der Antrieb der Motorfähre gestern ausgetauscht. Gleich darauf wurde das Schiff ausgedockt und verkehrt seit Samstagmorgen um 7 Uhr wieder nach Fahrplan zwischen Stahlbrode und Glewitz (Landkreis Vorpommern-Rügen). Die Reederei weist darauf hin, dass die Schilder an den Zufahrtsstraßen noch immer "kein Fährbetrieb" anzeigen. Das soll in den kommenden Tagen durch das zuständige Straßenbauamt geändert werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 26.04.2025 | 08:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen