Stand: 26.04.2025 09:09 Uhr Hagenow: Zwei Autos auf Parkplatz komplett ausgebrannt

In Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) haben in der Nacht von Freitag auf Sonnabend zwei Autos gebrannt. Die örtliche Feuerwehr konnte das Feuer innerhalb von zwei Stunden löschen. Die Autos sind auf einem öffentlichen Parkplatz in einem Wohngebiet komplett ausgebrannt. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei mitteilte, ist die Brandursache noch unklar und wird nun ermittelt. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 26.04.2025 | 07:35 Uhr

