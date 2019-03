Stand: 26.03.2019 17:29 Uhr

Zweieinhalb Jahre Haft für Attacke auf Syrer

Vor dem Amtsgericht Wismar ist der Angeklagte wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer zweieinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 27-jährige Wismarer Ende August 2018 einen syrischen Flüchtling schwer misshandelt hat.

Mit "äußerster Brutalität" geschlagen

Der Täter habe auf den mittlerweile 21 Jahre alten Syrer mit "äußerster Brutalität" eingeschlagen, so der Richter in der Urteilsverkündung. Der Wismarer hatte im August vergangenen Jahres den Syrer in einem Park angegriffen und zu Boden gerissen. Dort trat er dann auf ihn ein, gemeinsam mit mindestens einem Mittäter, der bisher unbekannt geblieben ist. Dem Richter zufolge leidet das Opfer bis heute unter den Folgen und hat noch mehrere Operationen vor sich.

Richter: Täter handelte aus Ausländerhass

Zu dem Urteil kam das Gericht aufgrund von übereinstimmenden Zeugenaussagen. Der Verurteilte ist den Angaben zufolge bereits mehrfach wegen Gewaltdelikten vorbestraft und hatte bereits im Gefängnis gesessen. Als Motiv für die Tat nannte der Richter Ausländerhass. Der Vorfall hatte damals viel Aufmerksamkeit erregt, auch weil er sich zwei Tage nach den Ausschreitungen von Chemnitz ereignete. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Gefängnisstrafe von zwei Jahren und sieben Monaten gefordert. Der Verteidiger des 27-Jährigen plädierte auf Freispruch und warf der Polizei voreingenommene und unprofessionelle Ermittlungsarbeit vor.

