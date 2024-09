Stand: 20.09.2024 11:00 Uhr Transporter brennt auf A20 Richtung Stettin

Wegen eines brennenden Fahrzeuges ist die Autobahn 20 auf Höhe des Parkplatzes Ravensmühle (Landkreis Vorpommern-Greifswald) in Richtung Polen für kurze Zeit voll gesperrt worden. Der Transporter habe gegen 6.40 Uhr Feuer gefangen, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer habe den Wagen auf dem Standstreifen abgestellt und konnte sich unverletzt retten. Für die Löscharbeiten war die Autobahn in Richtung Stettin direkt auf der Grenze von Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg zunächst voll gesperrt worden. Wenig später konnte bereits ein Fahrstreifen wieder freigeben werden, der Verkehr wurde halbseitig am Brandort vorbeigeleitet. Seit 11 Uhr läuft der Verkehr wieder normal.

