Windhosen und Starkregen östlich von Rostock: Aufräumarbeiten gehen weiter Stand: 19.09.2022 11:06 Uhr Nach den Überschwemmungen durch Starkregen am Wochenende gehen die Aufräumarbeiten in der Rostocker Heide weiter. Östlich von Rostock hatte es am Sonnabend heftige Regenfälle gegeben. Im Bereich Graal-Müritz wurden auch Windhosen beobachtet.

Am Sonnabendvormittag hatte es in der Region östlich von Rostock heftig geregnet. Besonders betroffen war die Gegend um Gelbensande (Landkreis Rostock). Die Polizei berichtete von unterspülten Straßen und voll gelaufenen Kellern. Die Leitstellen der Feuerwehren in den Landkreisen Vorpommern-Rügen und Rostock sowie die Leitstelle der Polizei in Neubrandenburg bestätigten Einsätze vor allem rund um Rövershagen, Sanitz und Gelbensande.

Straße zwischen Willershagen und Blankenhagen noch immer gesperrt

Die Autofahrer wurden vor Aquaplaning gewarnt. Die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun, um Gullys frei zu bekommen, die die Wassermassen nicht aufnehmen konnten. Zwischen Willershagen und Blankenhagen wurde die Kreisstraße gesperrt, die Sperrung aus Sicherheitsgründen dauerte auch am Montag noch an. Dort bestand zeitweise die Befürchtung, die Straße könnte unterspült werden.

Windhosen in Graal-Müritz beobachtet

Eine Hörerin schickte NDR 1 Radio MV Fotos und Videos von zwei Windhosen, die sie während des Unwetters in Graal-Müritz aufgenommen hatte. Auf den Aufnahmen ist deutlich zu sehen, wie zwei Rüssel dieser Windhosen über die Ostsee wandern. Regengebiet und Gewitter zogen relativ langsam Richtung Südost ab.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 17.09.2022 | 12:00 Uhr