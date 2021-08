Wegen Corona: Usedomer Gastronomie hat Personalprobleme Stand: 07.08.2021 11:59 Uhr Die Seebäder auf Usedom locken viele Urlauber auf die Insel. Normalerweise leben dort 30.000 Menschen, jetzt in der Hochsaison mit den Gästen sind es etwa 200.000. Und alle müssen irgendwie versorgt werden. Doch einige Restaurants haben mittlerweile dicht gemacht. Das liegt an der Corona-Pandemie.

Sieben Monate lang hatten die Hotels und Gaststätten geschlossen. Das habe nicht jeder Angestellte mitgemacht und durchgehalten, sagt der Dehoga-Chef von Usedom, Krister Hennige: "Die Folge war, dass wir einen großen Verlust unserer Personalstämme in der Gastronomie und im Beherbergungsgewerbe zu verzeichnen haben." Hennige sprach von fünf bis 25 Prozent an Abgängen über die Insel hinweg. "Es ist doch schon ein bemerkenswert starker Abgang zu verzeichnen."

Gaststätten teilweise zwei bis drei Tage geschlossen

Branchenfremde Jobs sind offenbar krisensicherer. Und weil die Arbeitskräfte nun fehlen, hat so manches Restaurant kürzere Küchenzeiten, bietet zum Beispiel keinen Mittagstisch mehr an oder schließt die Küche bereits um 20:30 Uhr statt um 22:30 Uhr. Andere Gaststätten wiederum schließen mitten in der Hochsaison an zwei oder drei Tagen in der Woche.

Weniger Polen arbeiten in Usedoms Gastronomie

Auch in Swinemünde werden mittlerweile Arbeitskräfte gesucht. Wegen der Corona-Beschränkungen haben einige Polen eine andere Arbeit im Heimatland gefunden. Vor der Pandemie seien bis zu 4.000 polnische Arbeitnehmer jeden Tag auf den deutschen Teil von Usedom gekommen, um dort zu arbeiten. Das Ganze habe sich inzwischen aber halbiert, so Hennige.

Dehoga nimmt Osteuropa ins Visier

Vor einigen Jahren gab es den Versuch, Arbeitnehmer aus Spanien, Portugal und Italien in den Nordosten zu bekommen, der sei allerdings gescheitert. Inzwischen gibt es neue Ideen für ein Projekt mit der Ukraine und Russland. Dort werden Hotelfachleute und Köche ausbildet, die auch Deutsch lernen. Damit sie nach Usedom kommen können, sei die Dehoga mit der Politik im Gespräch, so Usedoms Dehoga-Chef. Vielleicht könnten die ersten Ukrainer schon in der kommenden Saison anfangen, auf Usedom zu arbeiten.

