Wechselunterricht beginnt für Schüler an der Seenplatte Stand: 14.03.2021 16:09 Uhr Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte kehren von Montag an die Schüler der Klassenstufen 7 bis 11 wieder an ihre Schulen zurück. Nach drei Monaten Homeschooling gibt es bis Ostern zunächst Wechselunterricht.

Dazu soll jede Klasse in zwei Gruppen aufgeteilt werden. Eine Gruppe hat dann Präsenzunterricht, die andere Homeschooling. In der Woche darauf wird gewechselt. Grundsätzlich würden aber alle Schulleiter freie Hand für individuelle Entscheidungen haben, heißt es aus dem Bildungsministerium. Die Mehrheit der Schüler würde diese Form des Unterrichts begrüßen, sagte Finja Schnaidt, Sprecherin des Schülerrates im Kreis Mecklenburgische Seenplatte. In kleinen Gruppen könne konzentrierter gelernt werden. Hinderlich sei aber, dass die Schulräume durch das ständige Lüften stark auskühlen würden.

Ab Mittwoch dann Wechselunterricht in ganz MV

Von Mittwoch an soll an den weiterführenden Schulen und Berufsschulen in Mecklenburg-Vorpommern in Wechselmodellen unterrichtet werden. Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 bis 11 können dann wieder in die Schule, sofern die Inzidenz unter 100 liegt. Schüler in Nordwestmecklenburg müssen allerdings länger warten, weil am 10. März, dem relevanten Stichtag, die Inzidenz in dem Landkreis noch über 100 lag. Für die Schüler aller Schularten gilt an den Präsenztagen auch Präsenzpflicht, die 1. bis 6. Klassen und die Abschlussklassen haben Schule im Regelbetrieb mit entsprechenden Hygienevorschriften. "Ich freue mich unheimlich, dass wir den nächsten Öffnungschritt für Schulen machen können", sagte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) am Sonnabend auf NDR 1 Radio MV.

Videos 3 Min Corona-Schnellteststationen in Nordwestmecklenburg eröffnet In Wismar, Grevesmühlen und Gadebusch kann sich jeder Einwohner kostenlos testen lassen. Christoph Kümmritz ist vor Ort. 3 Min

Schulen organisieren Wechselunterricht selbst

Corona-Selbsttests an allen Schulen

In welcher Form die Schulen ihren Wechselunterricht organisieren, bleibt ihnen überlassen. Bis zu den Osterferien sollen aber alle Schüler noch wenigstens vier Tage Präsenzunterricht bekommen. Die Schulöffnung wird mit wöchentlichen Corona-Tests begleitet. Knapp 500.000 Selbsttests will das Technische Hilfswerk am Wochenende an die Schulen im Land verteilen. "Wir haben genug auf Lager", so die Ministerin. Mit den Selbsttests sollen sich alle Schüler von kommender Woche an insgesamt vier mal testen, vor Ostern einmal wöchentlich, in der Woche nach Ostern zweimal.

Martin: "So viel Schule wie möglich"

Im Falle eines positiven Selbsttests müsse das Kind zunächst isoliert werden und sich dann bei Hausarzt einem PCR-Test unterziehen, so Martin. Sollte auch dieser positiv sein, legt das Gesundheitsamt das weitere Vorgehen fest. Nach den Osterferien soll der Wechselunterricht weiter ausgebaut werden, sofern es die Entwicklung der Inzidenzwerte in den jeweiligen Region zulässt. "Mein Ziel ist ganz klar: Wir müssen so viel Schule wie möglich machen vor Ort. Dass möglichst alle Kinder wieder in den Schulen Unterricht haben können, muss das Ziel sein. Wenn wir mehr möglich machen können nach Ostern, dann werden wir das auch tun", so die Bildunsgministerin.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 14.03.2021 | 19:00 Uhr