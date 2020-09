Stand: 29.09.2020 05:00 Uhr - NDR 1 Radio MV

Warnstreik im Nahverkehr begonnen - auch in MV

Wer mit Bus und Bahn zur Arbeit oder zur Schule fährt, muss heute mit Problemen rechnen. Die Gewerkschaft Ver.di hat zu einem bundesweiten Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. In Mecklenburg-Vorpommern ist vor allem Rostock betroffen. Dort sind unter anderem die Mitarbeiter der Rostocker Straßenbahn (RSAG), in den Ausstand gegangen, ebenso die Mitarbeiter vieler Unternehmen in den Landkreisen. So wollen bei Nahbus Nordwestmecklenburg Beschäftigte im gesamten Kreis sowie in der Stadt Wismar streiken und im Kreis Ludwigslust-Parchim Mitarbeiter der Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim (VLP).

Mehr Verkehr auf den Straßen erwartet

Auch die Fahrer im Rebus-Linienverkehr wollen im gesamten Landkreis und in der Hansestadt Rostock bis 9 Uhr ihre Arbeit niederlegen. Betroffen sind auch Drittunternehmen im Auftrag von Rebus. Fahrgäste können alternativ, wenn möglich, auf die Züge der DB Regio, der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli und der ODEG ausweichen. Durch den Aufruf zum Warnstreik müssen auch Autofahrer mit volleren Straßen rechnen, weil viele Pendler auf das Auto ausweichen müssen, um zur Schule oder zur Arbeit zu kommen.

Ausfälle rund um Torgelow erwartet

Die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald (VVG) rechnet mit Ausfällen im Linienverkehr bis 9 Uhr. Auch im Anschluss an den Warnstreik könne es vereinzelt noch zu Verzögerungen und Ausfällen kommen, so eine Unternehmenssprecherin. Das betreffe insbesondere die Region Torgelow und einzelne Linien im Bereich Pasewalk. Die im Auftrag der VVG tätigen Subunternehmen sowie die Busse in der Region Jarmen und Loitz fahren nach Angaben der Sprecherin nach dem normalen Fahrplan. Ab 5.30 Uhr können sich Fahrgäste heute auch telefonisch bei der Fahrplanauskunft der Mobilitätszentrale Greifswald unter der Telefonnummer (03834) 53 24 24 informieren. In Greifswald selbst fahren voraussichtlich bis 9 Uhr gar keine Stadtbusse, da auch die Stadtwerke bestreikt werden.

Durch Streik unterrichtsfrei für betroffene Schüler

Schüler mit langem Schulweg sind wegen des Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr an diesem Dienstag vom Unterricht befreit, wenn ihr Bus oder ihre Straßenbahn nicht fährt. "Dies gilt für Schülerinnen und Schüler, die auch sonst für den täglichen Schulweg die Schülerbeförderung nutzen", teilte das Bildungsministerium in Schwerin am Montag mit. Der Unterricht in den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern findet aber statt. Ratsam sei es, die Schule zu benachrichtigen, wenn ein Schüler Schwierigkeiten habe, rechtzeitig oder überhaupt zur Schule zu gelangen.

Nicht alle Verkehrsunternehmen streiken

Die Neubrandenburger Verkehrsbetriebe (NVB) gehen davon aus, dass sie im Rahmen der Warnstreiks heute nicht bestreikt werden. Die NVB gehören zu den Nahverkehrsunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern, die einen eigenen Haustarifvertrag mit Ver.di geschlossen haben. Dieser Entgelttarifvertrag ist aktuell gültig. Auch in Schwerin sollen alle Busse und Straßenbahnen nach Plan fahren, da die Nahverkehr Schwerin GmbH einen eigenen Tarifvertrag hat.

Nicht bestreikt werden nach NDR Informationen außerdem die Anklamer Verkehrsgesellschaft und die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen. Dort werden die Busse und Bahnen voraussichtlich fahren. Die Gewerkschaft Ver.di will mit dem Aufruf zur Arbeitsniederlegung bundesweit einheitliche Tarifregelungen durchzusetzen, beispielsweise beim Urlaubsanspruch, bei Schichtzulagen oder beim Ausgleich von Überstunden.

