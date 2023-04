Stand: 22.04.2023 09:05 Uhr Waren: Müritz-Saga lädt Komparsen zum Casting ein

Das Open-Air-Sommertheater der Müritz-Saga sucht Komparsen. Wer mitmachen möchte, kann heute um 11 Uhr zur Freilichtbühne in Waren kommen. Gesucht werden vor allem Laiendarsteller für Kampfszenen im neuen Stück "Die Schatzsuche", das am 1. Juli Premiere hat. Bis Ende August soll es fünfmal wöchentlich gespielt werden. Die Komparsen müssen mindestens 14 Jahre alt sein, Rollen für Kinder sind in diesem Jahr nicht vorgesehen.



Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 22.04.2023 | 08:00 Uhr