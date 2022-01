Vorpommern-Greifswald kann Impfpflicht nicht durchsetzen Stand: 26.01.2022 06:41 Uhr Der Landkreis Vorpommern-Greifswald kann die geplante Impfpflicht für Mitarbeiter von Pflegeheimen und Krankenhäusern nicht durchsetzen. Dafür fehlten schlichtweg die Kapazitäten, heißt es vom Kreis.

Das Gesundheitsamt und die Kreisverwaltung seien bereits seit zwei Jahren völlig ausgelastet mit den Corona-bedingten Maßnahmen, sagt Landkreissprecher Achim Froitzheim. Zusätzliche Aufgaben, wie die Kontrolle und Durchsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, könne der Kreis nicht mehr erfüllen.

Weitere Informationen Corona-Ticker: Bundestag debattiert über allgemeine Impfpflicht Bei der ersten Beratung zu dem Thema sollen mindestens drei verschiedene Ansätze diskutiert werden. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Kreis rechnet mit einem Fünftel Ungeimpfter

Der Landkreis sei aber nicht generell gegen eine Impfpflicht - eine Bewertung stünde der Kommune gar nicht zu, so Froitzheim weiter. Nach Rückmeldungen aus Alten- und Pflegeheimen in Vorpommern-Greifswald, die der Heimaufsicht des Landkreises unterliegen, gehe man davon aus, dass etwa 20 Prozent der Mitarbeitenden noch nicht gegen das Coronavirus geimpft sind. Die Corona-Impfpflicht für das Gesundheits- und Pflegepersonal tritt am 15. März in Kraft.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 26.01.2022 | 06:30 Uhr