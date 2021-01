Von heute an Behinderungen an Vorpommernbrücke in Rostock Stand: 18.01.2021 06:43 Uhr Die Pendler zwischen Rostock und dem östlichen Umland müssen sich von heute an auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Grund sind Kontroll- und Messarbeiten an der Vorpommernbrücke.

Von heute an wird auf der Rostocker Vorpommernbrücke für mindestens einen Monat tagsüber ein Fahrstreifen pro Richtung gesperrt. Für Pendler ins und aus dem östlichen Umland wird es eng. Grund sind Kontroll- und Messarbeiten an der maroden Brücke. Die Stadtverwaltung empfiehlt, den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren. Das ist bei der Brücke über die Warnow mit erheblichen Umwegen verbunden. Täglich rollen bis zu 50.000 Fahrzeuge über eine der meistbefahrenen Straßen in Mecklenburg-Vorpommern. Mitte November hatte die Stadt über starke Verformungen der 145 Meter langen Warnowquerung berichtet. Sie biege sich in der Mitte um etwa 16 Zentimeter durch. Laut Prognosen ist die Brücke nur noch sechs Jahre im bisherigen Umfang nutzbar.

Vorpommernbrücke: Ein Fahrstreifen pro Richtung wird gesperrt

Eine Spezialfirma solle nun kontrollieren, ob die 1998 eingebauten, externen Spannglieder des Bauwerkes planmäßig funktionieren, hieß es. Aus statischen Gründen sei es nötig, während der Arbeiten die Fahrstreifen für den Verkehr auf je eine Fahrspur pro Richtung einzuschränken - und zwar montags bis freitags jeweils zwischen 6 und 17 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten werden die Fahrstreifen für Fahrzeuge bis maximal 7,5 Tonnen freigegeben.

In den 1980er-Jahren gebaut - offenbar mit Mängeln

Die Brücke war ursprünglich von 1983 bis 1986 gebaut worden. Sie wurde als Provisorium und Ersatzbau für die danebenstehende Hebebrücke gebaut. Das musste relativ schnell gehen. Es sollen Sperrschichten aus Teer gefehlt haben und auch die Qualität des verwendeten Betons soll Mängel aufgewiesen haben, hieß es. Seit ihrer Eröffnung ist die Vorpommernbrücke für Schwerlastransporte nicht befahrbar. Die knapp 100 Jahre alte Hebebrücke daneben aber schon - und das bis heute. Die Vorpommernbrücke war bereits 1998 mit zusätzlichen Tragelementen verstärkt worden. Zwischen 2010 und 2013 wurden Teile des Bauwerkes schließlich turnusmäßig instandgesetzt, um die weitere Nutzung zu gewährleisten.

