Vogelpark Marlow: Kängurubaby Sam wird in Rucksack aufgezogen

Von den elf Bennett-Kängurus, die im Vogelpark Marlow leben, tragen zehn ein Baby in ihrem Beutel. Ein weiteres Kängurubaby wird aktuell an einem eher ungewöhnlichen Ort aufgezogen: in einem Rucksack. Sam war vor einigen Tagen aus dem Beutel seiner Mutter herausgefallen - und diese hat ihn nicht mehr aufgenommen. Das Kängurubaby wird nun von Park-Biologin Anja Walther-Fuchs aufgezogen. 1,1 Kilogramm wiegt Sam bereits und unternimmt schon die ersten Springversuche. Hüpfen kann er Walther-Fuchs zufolge aber noch nicht. Etwa drei Monate wird sich die Diplombiologin um Sam kümmern. Danach soll er wieder in die Kängurugruppe integriert werden.

