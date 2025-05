Flucht nach Mecklenburg: "Aber die Heimat bleibt Ostpreußen" Stand: 17.05.2025 19:30 Uhr Hunderttausende Menschen verlassen 1944/1945 die deutschen Ostgebiete aus Angst vor der Roten Armee. Auch die 14-jährige Christel Rissmann muss fliehen. Mecklenburg wird ihr neues Zuhause, Heimat aber bleibt der Ort ihrer Geburt - Weinsdorf in Ostpreußen.

Ein Monat Flucht liegen hinter Christel Rissmann, als sie im Dezember 1945 in Demmin ankommt. Mit dabei sind ihre Mutter, die beiden Schwestern und drei Waisen-Kinder aus ihrer Heimat Ostpreußen - aus Weinsdorf. "Wir haben gar nichts mitgenommen. Kein Foto, keine Urkunde, kein Ausweis, oder was wir hatten. Gar nichts."

Weitere Informationen 80 Jahre Kriegsende - Serie zu Flucht, Vertreibung und Ankommen in MV Vor 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Mit dem Ende kam es zu Flucht und Vertreibung. Viele Menschen verloren ihre Heimat. Der NDR in MV erinnert mit Zeitzeugen. mehr

Mit Typhus im Pferdestall

Christel Rissmann ist 14 Jahre, als sie wie viele andere Vertriebene mit einem überfüllten Flüchtlingszug in der Hansestadt ankommt. Demmin ist zerstört. Sie ist schwer krank, hat Typhus. Untergebracht werden sie in einem Pferdestall. An die Zeit kann sich die heute 94-Jährige kaum erinnern. Dafür aber an die Flucht und die Bilder, die sie schon ihr Leben lang begleiten.

"Das kann man nicht vergessen"

Von heute auf morgen muss Christel Rissmann ihr Elternhaus verlassen. Mit einem Vieh-Waggon mit über 90 Menschen geht es vier Wochen lang Richtung Westen. "Alles musste im Waggon gemacht werden, alles, auch die Notdurft. Man kam ja nicht raus." Nur wenn der Zug hielt, irgendwo auf freier Strecke, gingen die Türen auf. "Dann stiegen welche dazu, die schlugen auf die Leute ein. Wer nicht gleich stand, wurde zusammengeschlagen", schildert Christel Rissmann ihre dramatischen Erinnerungen. Diejenigen, die die Prügel und Strapazen der Fahrt nicht überstehen, werden auf freier Strecke raus geworfen. "Das kann man nicht vergessen."

Zur Ausbildung nach Schwerin

Nach ihrer Ankunft kommen Christel Rissmann und ihre Angehörigen in Alt Tellin, gut 20 Kilometer von Demmin entfernt, bei Bauern unter. "Da wurde nicht lange gefragt. Da wurden wir einquartiert und dann war das fertig." Später kommt sie aus Dankbarkeit immer wieder zur Bauernfamilie zurück, um bei der Ernte zu helfen. Doch als junge Frau hält es Christel Rissmann nicht lange in Alt Tellin. Sie will Lehrerin werden. Ihre Ausbildung macht sie in Schwerin. Danach wird sie nach Schönbeck bei Woldgek versetzt. Dort lernt sie ihren Mann Erwin kennen. Sie heiraten, bekommen zwei Jungs und bauen sich ein Haus.

Vertrieben, aber nicht heimatlos

In dem wohnt sie nun schon 77 Jahre. Doch die Schmerzen der Vertreibung sitzen tief. Seit den 1960er Jahren zieht es Christel Rissman immer wieder ins heutige Polen, dahin, wo das Haus ihrer Eltern steht, das sie so plötzlich verlassen musste. Für die 94-Jährige ist und bleibt auch nach 80 Jahren Heimat dort, "wo ich geboren bin" - Weinsdorf in Ostpreußen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 17.05.2025 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Zweiter Weltkrieg