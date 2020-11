Vogelgrippe-Ausbruch bei Nutztieren in Zingst Stand: 11.11.2020 06:46 Uhr In einer privaten Kleintierhaltung im Landkreis Vorpommern-Rügen ist die Geflügelpest nachgewiesen worden. Die Gemeinde Zingst ist nun Sperrgebiet, die Nachbargemeinden sind Beobachtungsgebiet.

In einem Haustierbestand in Zingst ist am Dienstag die Vogelgrippe nachgewiesen worden. Es ist der erste Ausbruch bei Nutzgeflügel in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr. Der betroffene Tierbestand wurde vom Landkreis Vorpommern-Rügen gesperrt und es wurde ein Sperrbezirk eingerichtet, der die komplette Gemeinde Zingst umfasst.

Schutzmaßnahmen im Sperrbezirk vorgeschrieben

Die umliegenden Gemeinden Prerow, Wieck, Pruchten, Barth und Teile von Fuhlendorf und Kenz-Küstrow sind nun Beobachtungsgebiet. Tierhalter im Sperrbezirk müssen ab sofort die Ein- und Ausgänge zu den Ställen gegen unbefugtes Betreten absichern, alle Gerätschaften und Fahrzeuge müssen regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden. Der Handel mit lebenden Vögeln, Geflügelfleisch und Eiern ist eingeschränkt.

Virus bei verendeten Tieren nachgewiesen

Bei dem betroffenen Halter waren binnen kürzester Zeit zahlreiche Hühner, Enten und Gänse verendet. Der Besitzer hatte sich selbst beim Veterinäramt des Kreises gemeldet. Bei Tests wurde das hochpathogene Influenzavirus des Subtyps H5N5 festgestellt. Der Vogelgrippe-Erreger war zuvor mehrfach auf der Insel Rügen bei Wildvögeln nachgewiesen worden.

Weitere Informationen Vogelgrippe breitet sich offenbar ins Landesinnere aus Nach Angaben des Friedrich-Loeffler-Instituts ist jetzt auch ein Wildvogel aus Brandenburg positiv getestet worden. mehr Fragen und Antworten zur Geflügelpest Nach Entdeckung des Vogelgrippe-Erregers H5N8 sind Verbraucher und Geflügelhalter in Norddeutschland in Alarmbereitschaft. Wie gefährlich ist das Virus für Mensch und Tier? mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 11.11.2020 | 06:00 Uhr