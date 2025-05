Stand: 02.05.2025 16:30 Uhr 30 Jahre UBB: Bäderbahn feiert Jubiläum

Die Usedomer Bäderbahn (UBB) mit Sitz in Heringsdorf (Kreis Vorpommern-Greifswald) feiert an diesem Wochenende ihr 30-Jähriges Bestehen. Am Sonnabend lädt das Unternehmen deshalb zu einem Fest am Bahnhof Heringsdorf ein. Unter anderem gibt es Ausstellungen zu den Linienbussen und zur Gleisbautechnik zu sehen sowie das Modell der Darßbahn. Außerdem gibt es zwischen Heringsdorf und Zinnowitz Sonderfahrten mit der Baureihe 772, der sogenannten Ferkeltaxe. Nach Angaben der UBB feiert das Unternehmen auch in Wolgast, Zinnowitz und Barth das runde Jubiläum. Die UBB wurde bereits 1994 als hundertprozentige Tochter der Deutschen Bahn gegründet. Knapp ein Jahr später übernahm das Unternehmen die Strecken auf Usedom von der Deutschen Bahn. Seit der Fertigstellung des "Blauen Wunders" - der Klappbrücke über den Peenestrom - in Wolgast im Jahr 2000, fährt die UBB bis Züssow. Seit 2002 fährt das Unternehmen auch zwischen Barth und Velgast und seit 2007 bis ins polnische Swinemünde.

