Auftakt zum Mecklenburger Motorradtreffen in Malchin

In Malchin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) hat am Freitag das Mecklenburger Motorradtreffen begonnen. In der Waldarena werden mehrere hundert Biker erwartet. Zum Auftakt stehen Spiele und Konzerte auf dem Programm. Höhepunkt ist am Sonnabend eine Ausfahrt, die um 13 Uhr beginnen soll. Die Route führt über Gielow, Gessin, Basedow, Malchin, Kummerow, Grammentin, Stavenhagen, Jürgenstorf und Zettemin zurück nach Malchin. Im Vorjahr beteiligten sich daran rund 500 Biker. Das traditionelle Motorradtreffen findet zum 31. Mal in Malchin statt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte