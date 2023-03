Verbilligtes Deutschlandticket für Jugendliche kommt Stand: 27.03.2023 13:00 Uhr Junge Menschen in Mecklenburg-Vorpommern können das Deutschlandticket ab 1. Mai für 29 Euro monatlich nutzen. Das nur im Nordosten gültige Azubi-Ticket wird damit abgelöst.

Das bundesweit gültige Billig-Ticket für Azubis, Freiwilligendienstleistende und Beamtenanwärter aus Mecklenburg-Vorpommern kann vom kommenden Montag an beantragt werden. Wie das Schweriner Wirtschaftsministerium mitteilt, kostet es monatlich 29 Euro. Das Land übernehme die Differenz zum 49-Euro-Deutschlandticket.

Antrag bei Neunutzung nötig

Wer das bisherige, nur im Nordosten gültige Azubi-Ticket für 365 Euro im Jahr schon verwendet, müsse nichts tun. Das vorhandene Ticket werde automatisch auf das Deutschlandticket umgestellt. Einen Antrag müssten jene stellen, die ab 1. Mai neu die vergünstigte Variante des ab dann gültigen Deutschlandtickets nutzen wollen.

Seniorenticket kommt für MV

In Mecklenburg-Vorpommern soll in diesem Sommer auch ein günstigeres Seniorenticket eingeführt werden. Damit können alle über 60-Jährigen für 29 Euro pro Monat landesweit Bus und Bahn nutzen. Auch in diesem Fall trägt das Land den Nachlass. Der genaue Einführungstermin für das Seniorenticket steht allerdings noch nicht fest.

