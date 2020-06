Stand: 22.06.2020 19:31 Uhr - NDR 1 Radio MV

Usedom-Urlauber aus Gütersloh aus MV verwiesen

In Heringsdorf auf Usedom sind am Montag erstmals Urlauber aus sogenannten Risikogebieten zur Rückreise in ihre Heimat aufgefordert worden. Das teilte der Kreis Vorpommern-Greifswald mit. Es handelt sich demnach um ein Ehepaar aus Gütersloh. In der nordrhein-westfälischen Kreisstadt hatte es einen massiven Corona-Ausbruch in einer Fleischfabrik der Firma Tönnies gegeben. Bei den Mitarbeitern waren mit Stand Montag 1.553 Corona-Tests positiv ausgefallen.

Kreissprecher: Weitere Personen zur Rückreise aufgefordert

Ein Vermieter auf Usedom hatte die Herkunft eines Ehepaares überprüft und ihnen die Aufnahme verweigert. Das Ordnungsamt und der Kreis wurden informiert. Nach Angaben von Kreissprecher Achim Froitzheim zeigt der Vorfall, dass Vermieter und Hoteliers aufmerksam seien und die Meldeketten funktionierten. Nach seinen Angaben wurden mittlerweile mehrere Personen aus sogenannten Corona-Hotspots gemeldet und zur Rückreise aufgefordert. Die Tourismusbranche an der Ostsee freue sich über den Saisonbeginn. "Allerdings wollen wir auch unbedingt, dass sowohl unsere Bürgerinnen und Bürger gesund bleiben als auch unsere Gäste die Region gesund wieder verlassen", so Froitzheim.

Gäste aus Risiko-Regionen müssen ärztliches Unbedebklichkeitszeugnis vorlegen

Laut der geltenden Landesverordnung dürfen Menschen nicht nach Mecklenburg-Vorpommern einreisen, wenn sie aus einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt kommen, in denen in den letzten sieben Tagen vor Einreise die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner höher als 50 ist. Gäste aus sogenannten Risiko-Regionen dürfen nur unter bestimmten Voraussetzungen in Mecklenburg-Vorpommern Urlaub machen: Wenn sie ein ärztliches Zeugnis vorlegen, das bestätigt, dass keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 vorhanden sind.

