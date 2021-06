Unwetterwarnung für MV bis Donnerstagnachmittag verlängert Stand: 30.06.2021 17:30 Uhr Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat seine Unwetterwarnung für Mecklenburg-Vorpommern bis Donnerstag, 14 Uhr, verlängert. Wegen Niederschlagsmengen bis zu 80 Liter pro Quadratmeter kann es zu Überschwemmungen kommen. In Westmecklenburg rückte die Feuerwehr zu zahlreichen Einsätzen aus.

Der DWD hat seine ursprünglich bis Mittwochabend befristete Unwetterwarnung bis Donnerstagnachmittag verlängert. Insbesondere im südlichen Mecklenburg-Vorpommern könne es zu ergiebigem Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 50 und 80 Litern pro Quadratmeter kommen. Diese Menge entspricht in etwa der durchschnittlichen Niederschlagsmenge eines gesamten Monats.

Meteorologe: Vorsicht vor Überschwemmungen und Aquaplaning

Nach Angaben des Meteorologen Stefan Kreibohm vom NDR Wetterstudio auf Hiddensee sind örtlich Überschwemmungen möglich. "Wir sind mitten im Geschehen", so Kreibohm. Besonders groß sei die Gefahr in der Haff-Müritz-Region. Auf Straßen bestehe eine hohe Aquaplaning-Gefahr, warnte Kreibohm. Grund für die vorhergesagten Schauer und Gewitter sei das Tief "Xero", das sich bis Donnerstag nur wenig verlagere und somit für ergiebige Niederschläge sorge. Am Freitag könne sich die Lage wieder etwas beruhigen, hieß es.

Unfall auf A14 bei Starkregen - Überschwemmungen in Ludwigslust

Bereits am Mittwoch ereignete sich auf der A14 zwischen dem Autobahnkreuz Schwerin und der Anschlussstelle Ludwigslust ein Verkehrsunfall bei Starkregen. Ein Auto geriet laut Polizei plötzlich ins Schleudern und überschlug sich. Zwei Insassen wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht. Aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim wurden im Lauf des Mittwochnachmittags Überschwemmungen gemeldet. In Ludwigslust musste die Feuerwehr ausrücken, um Keller leerzupumpen. Außerdem liefen die Ladezone und der Parkplatz eines Discounters voll.

70 Feuerwehreinsätze in Westmecklenburg innerhalb einiger Stunden

Insgesamt rückten die Feuerwehren in Westmecklenburg zwischen Mittwochmittag und Mittwochabend zu rund 70 Einsätzen aus - meist wegen vollgelaufener Keller und überfluteter Straßen. Etwa 50 Mal waren die Rettungskräfte in Ludwigslust-Parchim unterwegs, besonders getroffen hatte es Keller rund um den Bahnhof in Ludwigslust. In Nordwestmecklenburg waren die Feuerwehrmänner 20 Mal im Einsatz, hauptsächlich westlich von Gadebusch. In Schwerin gab es keine Einsätze.

