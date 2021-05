Unterwassertestfeld vor Nienhagen geht in Betrieb Stand: 10.05.2021 11:10 Uhr Auf dem Grund der Ostsee vor Nienhagen nehmen Rostocker Forscher ein neues Testfeld in Betrieb. Dort sollen technische Geräte unter echten Bedingungen erprobt werden.

Das Fraunhofer Institut für Grafische Datenverarbeitung in Rostock nimmt heute ein Unterwassertestfeld in Betrieb. Es befindet sich in einem künstlichen Riff in der Ostsee vor Nienhagen westlich von Rostock. Dort geht es nun vor allem um die Erprobung maritimer Technik, wie etwa selbstfahrende Unterwasserfahrzeuge, die nun in der Ostsee unter realen Einsatzbedingungen getestet werden können.

Forschung zu Munitionsbeseitigung

Außerdem untersuchen die Forscher, warum die Unterwasserkabel zu Offshore-Windparks so oft beschädigt werden. Ein anderes großes Thema ist die alte Munition auf dem Meeresboden. Die Rostocker Forscher entwickeln Verfahren, diese Kampfmittel zu finden und zu entsorgen. Dafür wird unter Wasser ein "Munitionsgarten" angelegt. All diese Untersuchungen erfolgen im Einklang mit der Natur, sagt Peter Menzel, einer der Entwickler der Anlage.

Testfeld soll Grundlagen für Simulationen liefern

Auch staatliche Institutionen und die Bundeswehr nutzen die Anlage. Mithilfe des Testfelds auf dem Meeresboden soll langfristig ein digitales Labor entwickelt werden. Im Digital Ocean Lab können die Unterwassertests künftig am Computer simuliert werden, so Menzel.

