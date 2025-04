Stand: 28.04.2025 07:31 Uhr HSV Insel Usedom feiert Vizemeisterschaft

Der HSV Insel Usedom hat sich vorzeitig die Vizemeisterschaft in der Regionalliga Ostsee-Spree gesichert. Am Sonnabend haben die Usedomer die Ligapartie gegen den SV Warnemünde auswärts mit 23:17 gewonnen. Mit dem Sieg hat der HSV kurz vor Saisonende 41 Punkte auf dem Konto. Als sicher Zweitplatzierter haben die Usedomer jetzt die Gelegenheit, wieder in die höhere dritte Liga Nord-Ost zurückzukehren. Aus der Spielklasse waren die Usedomer vergangene Saison abgestiegen. Der aktuelle Tabellenführer HV GW Werder verzichtet auf den Aufstieg, weshalb das Aufstiegsrecht an den darunter platzierten Verein geht. Noch hat der HSV zwei Saisonspiele vor sich.

