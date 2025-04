Stand: 28.04.2025 07:55 Uhr Gefährliche Straße in Roggentin soll verbessert werden

In Roggentin bei Rostock kommt es durch den Busverkehr oft zu gefährlichen Situationen. Busse der Linie 24 müssen in der Roggentiner Dorfstraße bei Gegenverkehr oft auf Gehwege und Privatgrundstücke ausweichen, weil die Straße zu schmal ist. Ein Anwohner berichtete NDR 1 Radio MV, dass sein Kind deshalb fast vom Bus angefahren wurde. Anwohner sehen eine deutliche Gefährdung in der Straße zwischen dem Dorfplatz und dem Friseursalon. Ein Anwohner hat sich deshalb bei der Gemeinde Roggentin, beim Landkreis Rostock und beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr beschwert - mit Erfolg: Die Gemeinde hat nun beschlossen, dass Ampeln für Busse aufgestellt werden und dass spezielle Ausweichflächen für die Busse eingerichtet werden sollen. Eine Einbahnstraße oder eine Geschwindigkeitsbegrenzung einzurichten, ist laut der Gemeinde nicht möglich.

