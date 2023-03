Überfall auf Geldtransporter: Suche nach den Tätern Stand: 03.03.2023 05:31 Uhr Nach dem Raubüberfall auf einen Geldtransporter auf der A20 bei Gützkow sind die Täter mit ihrer Millionenbeute weiter auf der Flucht. Die Polizei hat eine bundesweite Fahndung gestartet.

Am Donnerstagmorgen haben zwei Männer einen Geldtransporter in einer Auffahrt der A20 überfallen und ausgeraubt. Dabei erbeuteten die Räuber laut Polizei mehrere Millionen Euro. Auch wenn genaue Angaben noch fehlen, dürfte es die größte Summe sein, die bei einem Raubüberfall in Mecklenburg-Vorpommern in die Hände von Kriminellen fiel.

Fluchtfahrzeuge ausgetauscht

Nach Angaben der Polizei war die Tat detailliert geplant worden. Nach dem spektakulären Überfall flüchteten die Täter in einem Transporter der Marke Mercedes. Dieses Fluchtfahrzeug wurde Stunden später in einem wenige Kilometer entfernten Waldstück bei Müssentin (Vorpommern-Greifswald) ausgebrannt aufgefunden. In der nähe des Wracks fanden Polizeibeamte auch geleerte und ausgebrannte Geldkassetten. Mit hoher Wahrscheinlichkeit habe dort ein weiteres Fluchtfahrzeug bereitgestanden, so die Polizeisprecherin Claudia Tupeit.

Fahndung heruntergefahren

Nach dem Fund im Wald bei Müssentin sei nicht mehr klar gewesen, mit welchem Fahrzeug die Räuber nun unterwegs sind. Die Polizei hat eigenen Angaben nach ihre zunächst großangelegte bundesweite Fahndung mit Kontrollen in allen potenziellen Fluchtrichtungen der Täter wieder heruntergefahren. Es werde aber weiter stichprobenartig kontrolliert. Bis zum Donnerstagabend gab es keine Spur zu den Tätern. Die Polizei setzt auf Zeugenaussagen.

