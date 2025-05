Stand: 02.05.2025 18:30 Uhr Im Lokschuppen Pasewalk sind neue Ausstellungsstücke zu sehen

Der Lokschuppen Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Freitag mit einem Tag der offenen Tür in die Saison gestartet. Mehr als 500 Besucherinnen und Besucher kamen und sahen sich auf dem neu gestalteten Gelände um. Mit einem so großen Interesse hatte Lokschuppen-Leiterin Judith Käfert nicht gerechnet. Sie präsentierte den Gästen den neu eingerichteten Regionalladen. Zudem stehen auf dem Gelände viele neue Museumswagen, die aufbereitet wurden. In einer Halle werden Dampflokomotiven ausgestellt. Zu sehen sind auch ein Nostalgiewagen und Schlafwaggons. Der Lokschuppen Pasewalk ist ein Eisenbahnerlebniszentrum. Untergebracht ist er in einem 1896 in Betrieb genommenen, halbrunden Gebäude mit 25 Gleisen auf einer Fläche von 6.000 Quadratmetern. Am 18. Mai haben Besucher zum internationalen Museumstag erneut freien Eintritt in den Lokschuppen .

