Tourismus in MV erwartet Besucheransturm in den Herbstferien Stand: 02.10.2020 16:33 Uhr Tourismusbetriebe in MV erwarten in den Herbstferien noch einmal einen Besucheransturm. Voll könnte es demnach vor allem auf dem Weg nach Fischland-Darß-Zingst, Usedom und Rügen werden.

Auch am Wochenende und in der kommenden Woche sind die Inseln bei den Besuchern sehr beliebt. Die Touristiker sind mit den Buchungen sehr zufrieden. Nach Angaben der Tourismuszentralen können Kurzentschlossene trotzdem noch Zimmer oder Ferienwohnungen bekommen.

Verkehrsbehinderungen an An- und Abreisetagen

Auch Hessen, Hamburg und Schleswig-Holstein starten in die Ferien. Insgesamt rechnet der Tourismusverband in Mecklenburg-Vorpommern am Einheitswochenende und in den Herbstferien mit mehr als einer Million Übernachtungsgästen. Die Herbst-Aussichten für die von der Corona-Pandemie geplagten Betriebe sind gut, wie der Geschäftsführer des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf, sagte: "Gäste- und Übernachtungszahlen der Herbstsaison werden aller Wahrscheinlichkeit nach über denen des Vorjahres liegen." Rund 340.000 Betten seien im Angebot, dazu kämen geschätzt mehr als 100.000 in Privatunterkünften dazu.

Baustellen könnten zu Engpässen führen

Eng könnte es auf den Hauptzufahrtswegen ins Land werden, auf der A19 Kreuz Wittstock wird gebaut und auf der A24 bei Zarrentin. Wer beipeilsweise nach Schwerin fahren möchte, sollte lieber die nördliche Autobahnabfahrt der A14 nehmen, denn hinter der Abfahrt Schwerin-Ost gibt es ebenfalls eine Baustelle. Am Autobahnkreuz Wismar wird aktuell die Böschung repariert. Zudem steht an der A20 bei Tribsees nach wie vor die Behelfsbrücke. Die Polizei erwartet vor allem an den An- und Abreisetagen rund um Rostock sowie auf den Straßen nach Rügen, Usedom und auf die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst Verkehrsbehinderungen.

