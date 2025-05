Stand: 04.05.2025 07:41 Uhr Pläne für Freizeitzentrum in Boltenhagen

Im Ostseebad Boltenhagen soll ein neues Wohngebiet mit mehr als 200 Wohnungen und Einfamilienhäusern entstehen. Teil des Wohngebiets soll ein sogenanntes Family Entertainment Center werden. Die Pläne dafür wurden am Dienstag in einer Gemeindeversammlung vorgestellt. Das sogenannte Family Entertainment Center soll Anwohnern und Touristen in der Nebensaison oder bei schlechtem Wetter eine Alternative zum Strand bieten. Baubeginn könnte im ersten Quartal 2026 sein, die Eröffnung zwei Jahre später. Der Ort sehne sich schon seit Jahren nach so einer Begegnungsstätte, sagte Boltenhagens Bürgermeister Wardecki bei der Gemeindeversamlung. Auf mehr als 7000 Quadratmetern Fläche sollen drei Restaurants sowie eine Art Seilgarten und weitere Spiel- und Sportangebote für alle Altersgruppen entstehen. Die Kosten, werden laut Investor mit 15 bis 20 Millionen Euro veranschlagt. Realisiert wird das Projekt von dem Investoren-Trio, dass schon den Camp David Adventure Park in Boltenhagen umgesetzt hat.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg