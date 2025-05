Stand: 04.05.2025 09:21 Uhr Kreuzung Rövershäger Chaussee/Petridamm ab Montag teils gesperrt

Die Ampelanlage an der Kreuzung Rövershäger Chaussee/Petridamm in Rostock wird ab Montagfrüh erneuert. Von acht Uhr bis voraussichtlich Donnerstag kommt es hier zu Verkehrseinschränkungen. In der Zeit können Autofahrer vom Petridamm kommend nur rechts auf die Rövershäger Chaussee in Richtung Vorpommernbrücke abbiegen. Das Linksabbiegen in Richtung A19 ist nicht möglich. Die Umleitung führt über die Hinrichsdorfer Straße und die Gutenbergstraße. Außerdem wird die Bushaltestelle Stadthafen in Richtung Warnowblick in die Warnowstraße verlegt. Die Nachtbuslinie F2 fährt dann umgeleitet zur Haltestelle Am Petridamm und dann weiter in normaler Linienführung.

