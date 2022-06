Thyssenkrupp Marine Systems kauft MV Werften Wismar Stand: 09.06.2022 16:41 Uhr Für den Standort Wismar der insolventen MV Werften ist ein Käufer gefunden. Nach NDR Informationen will Thyssenkrupp Marine Systems die Werft übernehmen.

Erst am Donnerstag hat die Landesregierung die Verlängerung der Transfergesellschaften bekannt gegeben. Somit bekommen die noch verbliebenen rund 1.500 Mitarbeiter der MV Werften noch maximal bis Ende Oktober Geld über die Gesellschaft. Grund dafür waren vor allem die Existenz ernsthafter Übernahmeinteressenten und damit verbundene gute Aussichten. Jetzt ist auch klar, wie diese für den Standpunkt Wismar aussehen.

Kaufpreis für MV Werften Wismar bisher unbekannt

Nach Angaben von Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) will Thyssen Krupp Marine Systems in Wismar von 2024 an 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in seiner U-Boot-Sparte beschäftigen. Möglich sollen auch Arbeiten im Überwasserschiffbau sein, dann könnten noch weitere Arbeitsplätze entstehen. Der Kaufpreis, den TKMS bezahlen wird, ist noch nicht bekannt. Der Insolvenzverwalter will gemeinsam mit dem Käufer am Freitag über Einzelheiten informieren.

Auch für den Standort Rostock ist eine Lösung in Sicht, dort will die Marine ein Arsenal für Schiffswartung und -reparaturen errichten, 500 Arbeitsplätze könnten entstehen. Das Werftgelände in Stralsund hat bereits die Stadt übernommen, um dort einen maritimen Gewerbepark zu entwickeln.

