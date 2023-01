Stand: 05.01.2023 16:45 Uhr Teilzeit-Modell für Lehrkräfte wird nicht beschnitten

Das Bildungsministerium will Lehrkräften in Mecklenburg-Vorpommern weiter uneingeschränkt die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit geben. Dies müsse trotz angespannter Personallage möglich sein, die Teilzeit zu beschränken komme nicht infrage, teilte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Donnerstag in Schwerin mit. Es seien weitere Erleichterungen geplant. So sollen die Anrechnungsstunden, die die Pflichtstunden von Lehrkräften ab einem bestimmten Alter reduzieren, früher gültig werden. Nach Überschreiten der Altersgrenze soll die Reduzierung bereits zum nächsten Schulhalbjahr greifen und nicht - wie bisher - zum nächsten vollen Schuljahr. Die Bildungsgewerkschaft GEW begrüßte die Zusicherung.

