Live-Blog: Das war der erste Tag der Einheitsfeier in Schwerin Stand: 02.10.2024 22:45 Uhr Im Live-Blog vom 2. Oktober 2024 berichten wir über den ersten Tag der Einheitsfeier in Schwerin zum Tag der Deutschen Einheit. Hier finden Sie alle Informationen, Hintergründe, Interviews und Reaktionen zum Nachlesen.

Gute Nacht und bis morgen!

Das war der Live-Blog zum Auftakt der Einheitsfeier 2024 in Mecklenburg-Vorpommern. Die Landeshauptstadt Schwerin ist mit einem bunten Fest in die Feiern zum Tag der Deutschen Einheit gestartet. Überall in der Stadt gab es Konzerte, Vorführungen, Diskussionsrunden und Lesungen. Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung stellen sich ebenso vor wie die 16 Länder, Hilfsorganisationen und Institutionen. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte zur Eröffnung: "Wir haben das große Privileg, hier in Freiheit, Frieden und Demokratie zu leben."

Am Stand der Bundesregierung standen im Laufe des Nachmittags und Abends Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis90/Grüne) bei Diskussionsrunden Rede und Antwort.

Höhepunkt war am Abend eine Lichtshow am Schweriner Schloss über den Weg von der Friedlichen Revolution 1989 bis heute. Zuvor hatte die Band "Juli" auf der Hauptbühne am Alten Garten gespielt.

Ab morgen Vormittag gibt es hier wieder einen Liveticker mit allem, was Sie zum Tag der Deutschen Einheit in Schwerin wissen müssen.

"Juli" rockt den Alten Garten

8.000 Besucherinnen und Besucher feiern laut Veranstalter auf dem Alten Garten mit der deutschen Pop-Rock-Band "Juli" und stimmen sich auf den morgigen Feiertag ein. Nach dem Konzert wird es noch eine Lichtshow von der Friedlichen Revolution 1989 bis heute am Schloss geben, bevor die Feierlichkeiten in Schwerin erst einmal enden. Morgen geht es aber direkt weiter.

Viele Attraktionen und zufriedene Besucher: Ein Fazit vom ersten Tag des Bürgerfestes in Schwerin

Erstes Konzert-Highlight auf dem Alten Garten

Vor dem Schloss in Schwerin versammeln sich immer mehr Zuschauer zum ersten Konzert-Highlight des dreitägigen Bürgerfestes: Die Band Juli spielt gleich - präsentiert vom NDR.

Minister stellen sich Fragen der Bürger

Im Pavillon der Bundesregierung spricht zur Stunde Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis90/Grüne). Zu den Diskussionsrunden mit Ministerinnen und Ministern beim Einheitsfest in Schwerin konnten sich Interessierte vorher online anmelden.

Wie wurde der 3. Oktober eigentlich zum Feiertag?

Am 3. Oktober 1990 ist die DDR der Bundesrepublik beigetreten. Im Einigungsvertrag wurde der 3. Oktober zum Tag der Deutschen Einheit und damit zum gesetzlichen Feiertag bestimmt. Um das Datum gab es allerdings viel Streit. Ein geschichtlicher Hintergrund zur Wiedervereinigung am 3. Obtober 1990:

Bisher kein Besucheransturm bei Einheitsfeier

Einen besonderen Besucherandrang gab es am ersten Tag des Bürgerfestes in Schwerin noch nicht. Auf den Bummelmeilen oder vor den Bühnen gibt es noch viel Platz und auch die Parkplatzsituation ist entspannt.

Live von der Einheitsfeier: "Ein friedliches, freundliches Fest"

Die Sendung Nordmagazin Land und Leute im NDR Fernsehen hat live aus der Schweriner Innenstadt berichtet. NDR Reporter Christoph Kümmritz sprach von einem friedlichen und freundlichen Fest mit entspannten Besuchern und Sicherheitsleuten.

Gute Nachrichten vom Wetter: Es wird besser!

Heute zeigt sich das Wetter in Schwerin noch wechselhaft. Es ist kühl und windig, doch die Schauer ziehen sich immer mehr zurück. Zum Tag der Deutschen Einheit und dem langen Brückentags-Wochenende erwarten uns schöne Herbsttage und damit bestes Feierwetter.

Live-Sendung vom Bürgerfest

Das Nordmagazin Land und Leute im NDR Fernsehen schaltet um 18 Uhr live zur Einheitsfeier in Schwerin. Unser Reporter Christoph Kümmritz berichtet dann direkt über den Start des Bürgerfestes. Am Abend präsentiert der NDR die Band "Juli" auf der Bühne auf dem Alten Garten.

Peinlicher Fehler: Staatskanzlei lädt Bürger Scholz aus

Der Staatskanzlei von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ist ein peinlicher Fehler unterlaufen. Nach einem Sicherheitscheck für den Tag der offenen Tür während des Bürgerfests wurde ein Bürger aus Seehof bei Schwerin ausgeladen - ohne Grund. Der Seehofer wollte die Entscheidung nicht hinnehmen. Er kündigte eine Eil-Klage vor dem Verwaltungsgericht an. Daraufhin schwenkte die Staatskanzlei um. Die ganze Geschichte:

Kanzler beim Bürgerdialog skeptisch gegenüber AfD-Verbotsantrag

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Nachmittag beim Bürgerdialog in Schwerin den Fragen von Bürgern gestellt. Er zeigte sich skeptisch gegenüber einem AfD-Verbotsantrag, betonte aber die Bedeutung der Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Scholz äußerte sich auch zur umstrittenen Krankenhausreform und entgegnete Befürchtungen, dass diese zu einer Reduzierung der Kliniken in Ostdeutschland führen könnte. Außerdem bekräftigte Scholz seinen Anspruch auf die Kanzlerkandidatur der SPD bei der Bundestagswahl 2025.

Selfie mit Sesamstraßen-Stars

Unsere buntesten Kollegen treffen viele Besucher an der NDR Aktionsfläche am Marstall in Schwerin: Ernie und Bert aus der Sesamstraße sind bei der Einheitsfeier in Schwerin unterwegs, um jede Menge Selfies mit großen und kleinen Gästen zu machen.

Einheitsfeier-Tipps: Filmprojekt "Ankommen in MV" und deutsch-deutsches Theater

Wie ergeht es Menschen, die nach einer Flucht versuchen, in Mecklenburg-Vorpommern eine neue Heimat zu finden? Darum geht es beim Projekt "Ankommen in MV". In Filmen und in Gesprächsrunden stellt die Integrationsbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Jana Michael, diese Aktion vor. Die Diskussionsrunde beginnt um 17.30 Uhr im Zukunftsforum im Innenhof des Schlosses in Schwerin.

Historische Mode gibt es zur selben Zeit auf der Bühne auf dem Markt zu sehen. Mitglieder des Schlossvereins zeigen bei "Drunter und Drüber", wie aufwändig Kleidung um 1850 angelegt wurde.

Um 18 Uhr gibt es im Schleswig-Holstein-Haus in der Puschkinstraße in Schwerin eine Aktion mit Improvisationstheater, bei der auch die Zuschauer mitmachen sollen. Thema: der deutsch-deutsche Alltag unter der Lupe.

Mit Social Media beim Bürgerfest

In der Landeshauptstadt sind schon viele Gäste unterwegs und erkunden Ländermeile und Co. Auch in den Sozialen Medien werden die ersten Eindrücke vom dreitägigen Bürgerfest geteilt.

NDR Live-Sendung vom Schweriner Schloss

NDR Info berichtet direkt vom Schloss in Schwerin über die Einheitsfeier. Die nächste Live-Sendung gibt es um 17 Uhr. Sie können direkt dabei sein und miterleben, wie die Nachrichten-Sendung für den ganzen Norden entsteht. Unsere Kollegin Romy Hiller steht direkt an der Werderstraße in der Nähe des Restaurants "Pier 7".

Ruhige Lage auf den Straßen in Schwerin

Die Polizei meldet aktuell keine besonderen Vorkommnisse. Auch beim Nahverkehr in Schwerin ist die Lage entspannt. Am Abend nach dem Konzert von Juli am Alten Garten plant der Nahverkehr Sonderfahrten. Besucher, die mit den Auto nach Schwerin kommen, können auf sechs Park-and-Ride-Parkplätzen parken. Laut Betreiber gibt es noch genug Platz. Derzeit sind nur 15 Prozent der Plätze belegt.

"Tatütata" auf der Blaulichtmeile

Auf der Blaulichtmeile an der Schweriner Werderstraße stellen Technisches Hilfswerk und Feuerwehren ihre Technik vor. Besucher können die Fahrzeuge erkunden.

Pavillon des Bundestags mit "Abgeordneten zum Anfassen"

Im Pavillon des Bundestags können die Besucherinnen und Besucher der Einheitsfeier an einem Rollenspiel teilnehmen: Dort lässt sich nachempfinden, wie eine Plenarsitzung abläuft. Die Präsidentin des Bundestages, Bärbel Bas, ist auch vor Ort und lädt alle Interessierten ein, die Gelegenheit zu nutzen, um die Arbeit des Bundestages und der Abgeordneten kennenzulernen.

Scholz bekräftigt eigene Kanzlerkandidatur bei Bürgerdialog

Zur Bundestagswahl 2025 wird Olaf Scholz erneut als Kanzlerkandidat der SPD antreten. Das, was bereits bekannt war, bekräftigte der Bundeskanzler am Nachmittag beim Bürgerdialog in der IHK zu Schwerin. Sein Ehrgeiz sei ziemlich groß. "Und ich bin auch ziemlich zuversichtlich," so Scholz.

Kunst und Performances bei der Einheitsfeier in Schwerin

Beim Bürgerfest in Schwerin gibt es auch Kunstinstallationen in der gesamten Innenstadt zu erleben. Bei der Eröffnung auf dem Markt waren auch diese großen Puppen dabei. Sie sind in Schwerin im "Dezernat 5" entstanden. Große Puppen sind auf dem Marktplatz bei der Eröffnung der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit unterwegs.

Erinnerungen an den Tag der Wende 1989

Die Band Juli spielt am Abend auf dem Alten Garten in Schwerin - präsentiert vom NDR. Das bekannteste Lied der Band: "Geile Zeit". Unser Reporter Jan Baumgart hat Besucher bei der Einheitsfeier in Schwerin gefragt, was für sie während der Wende eine besonders "geile Zeit" war.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat das Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit eröffnet. Auf dem Markt in Schwerin waren hunderte Besucherinnen und Besucher dabei. "Wir feiern mit ganz Deutschland", betonte Schwesig, die derzeit auch Bundesratspräsidentin ist. Ein Höhepunkt werde die Lichtshow sein, die heute Abend und morgen Abend gegen 22.45 Uhr am Schweriner Schloss zu sehen sein wird.

Der Tag der Deutschen Einheit sei für jeden persönlich ein ganz besonderer Tag. Schwesig hob den Mut derjenigen hervor, die 1989 in der DDR für Demokratie und Freiheit auf die Straße gegangen waren: "Wir haben das große Privileg, hier in Freiheit, Frieden und Demokratie zu leben."

Eine Übersicht über die Highlights der Einheitsfeier haben wir in einem extra Artikel zusammengestellt.

Rundgang durch die Stadt: Auf der Suche nach Wendespuren in Schwerin

Am Rathaus am Markt in Schwerin gibt es heute besondere Stadtrundgänge. Um 15 Uhr und um 16 Uhr starten Exkursionen mit dem Titel "Auf den Spuren der friedlichen Revolution in Schwerin". Die Führungen sind kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, darum ist es erforderlich, sich anzumelden - das ist über die Internetseite der Stadtverwaltung möglich.

Schwerins Oberbürgermeister Badenschier: Diskussionen über den Stand der Einheit

Für Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) sind die Diskussionsrunden und Podiumsgespräche zum Stand der Deutschen Einheit beim Bürgerfest ein besonders interessanter Punkt: "Zu fragen: was ist uns gelungen, was ist uns nicht gelungen, woran müssen wir noch arbeiten - das reizt mich ganz besonders", so Badenschier im NDR Interview. Im Schlossinnenhof gibt es unter anderem das "Zukunftsforum", in dem Vorträge und Diskussionen geplant sind.

Countdown zum Start der Einheitsfeier in Schwerin um 14 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt Schwerin ist von heute an Gastgeber für die Feiern zum Tag der Deutschen Einheit 2024. Seit dem Vormittag gibt es die ersten geplanten Veranstaltungen. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) soll um 14 Uhr das Bürgerfest eröffnen.

Sicherheitsvorkehrungen beim Einheitsfest

Die Polizei in Schwerin begleitet das Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit mit einem großen Aufgebot. Auf den Bummelmeilen in Schwerin sind viele Beamte im Einsatz. Rund um das Schloss gilt zudem ein Flugverbot für Drohnen im Umkreis von gut fünf Kilometern.

Auch auf dem Wasser gilt eine Sperrzone rund um die Schlossinsel, die mit gelben Tonnen markiert ist. Hier ist die Wasserschutzpolizei im Einsatz.

NDR: Livesendungen und Reportagen

Der NDR Mecklenburg-Vorpommern und NDR Info berichten von heute bis zum 4. Oktober live und in Reportagen in Radio und Fernsehen von der Einheitsfeier in Schwerin. Weil im gesamten Stadtgebiet lange Wege zurückzulegen sind, haben die Fernsehteams einen Bollerwagen am Start, mit dem sie Kameras, Ton und Licht transportieren.

Bei den Live-Sendungen von NDR Info etwa in der Nähe des Marstalls können Zuschauer heute Nachmittag um 15 Uhr, 16 Uhr und 17 Uhr direkt dabei sein. Moderatorin Romy Hiller sendet auch um 21.45 Uhr live aus der Werderstraße in Höhe des Restaurants "Pier 7".

Fast auf die Minute: Erster Sonder-ICE in Schwerin angekommen

Die Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern ist bereit für die Feiern zum Tag der Deutschen Einheit. Während auf den Ausstellungsflächen in der Innenstadt die letzten Vorbereitungen laufen, kommen die ersten Besucher in die Stadt.Die Deutsche Bahn hat eine vorläufige ICE-Verbindung von Berlin nach Schwerin eingerichtet. Der erste Zug ist um 6.34 Uhr mit fünf Minuten Verspätung gestartet und um 9.25 Uhr mit einer Minute Verspätung angekommen. Die Auslastung des Zuges war laut Bahn-Daten normal.

