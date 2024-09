Stand: 30.09.2024 15:21 Uhr Tag der Deutschen Einheit: Drohnen über Schwerin verboten

Vom 2. Oktober bis 4. Oktober ist der Luftraum um das Schweriner Schloss wegen der Feier zum Tag der Deutschen Einheit gesperrt. In einem Radius von drei nautischen Meilen, also mehr als fünf Kilometern, dürfen weder Flugzeuge noch Drohnen fliegen. Laut Polizei löst das Auftauchen von Drohnen, egal welcher Größe, sofortige Gegenmaßnahmen aus. Dazu hat sich die Landespolizei extra Unterstützung aus anderen Bundesländern geholt und ein Kompetenzzentrum zur Drohnenabwehr eingerichtet. Außer dem Luftraum ist auch der See ums Schloss herum gesperrt. Bis zum 6. Oktober markieren gelbe Tonnen einen Bereich, circa 30 Meter vom Ufer entfernt, der nicht befahren werden darf.

