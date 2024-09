Stand: 27.09.2024 15:11 Uhr Tag der Deutschen Einheit: Erhöhte Polizeipräsenz in Schwerin

Für das Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit wird die Polizeipräsenz in Schwerin stark erhöht. Vom kommenden Dienstag an sollen täglich mehrere Hundert Beamte im Einsatz sein, so ein Polizeisprecher. Insgesamt soll sich dann eine vierstellige Zahl an Polizeibeamten in der Stadt befinden. Die kommen nicht nur aus Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch aus anderen Bundesländern und von der Bundespolizei. Auch das Bundeskriminalamt ist im Einsatz, um zum Beispiel für die Sicherheit des Bundeskanzlers zu sorgen. Die Polizisten werden teilweise in umliegenden Hotels oder in anderen Polizeidienststellen untergebracht.

Weitere Informationen Tag der Deutschen Einheit 2024 in Schwerin: News und Infos zur Einheitsfeier Konzerte, Aktionen, Verkehrshinweise: Alles zu den Feierlichkeiten rund um den Tag der Deutschen Einheit in Schwerin. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 27.09.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin