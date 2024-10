Stand: 01.10.2024 06:28 Uhr Podcast: Infos zum Tag der Deutschen Einheit in Schwerin

Bühnen und Zelte werden in Schwerin aufgebaut. Etliche Straßen in der Innenstadt sind bereits gesperrt - Parkplätze kommen dazu. Am Mittwoch starten die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit. Welche Attraktionen es gibt, wer auf welcher Bühne auftritt und wie Besucher am besten in die Stadt kommen - das finden Sie nicht nur unter ndr.de/einheit. Auch im aktuellen Podcast MV im Fokus dreht sich alles um die Feierlichkeiten in der Landeshauptstadt. Den Podcast gibt es in der NDR-MV-App und in der ARD-Audiothek.

