Südbahn startet in Saison: Neuer Haltepunkt ab Frühsommer Stand: 07.04.2023 06:45 Uhr Mit nur einem Umstieg können Bahnreisende etwa aus Hamburg oder Berlin zu Ostern wieder bis an den Plauer See an der Mecklenburgischen Seenplatte fahren. Die Südbahn startet in eine neue Saison. Im Frühsommer gibt es einen zusätzlichen Haltepunkt.

Zunächst fahren die Züge nur über die Osterfeiertage, ab Christi Himmelfahrt bis September dann wieder jedes Wochenende. Im Zweistundentakt fahren Züge von Parchim über Lübz und Karow bis nach Plau am See. Außerdem wird die Strecke von Waren (Müritz) über Malchow nach Plau bedient. Mit der neuen Saison ist auch das Agroneum in Alt Schwerin wieder mit der Bahn zu erreichen. Im Frühsommer bekommt Malchow zudem einen neuen Haltepunkt: Krebssee soll dieser heißen. Er liegt direkt am Affenwald und der Sommerrodelbahn. Den vollständigen Fahrplan der Südbahn gibt es hier.

Deutschlandticket gilt auch für Saisonverkehr

Von und nach Hamburg besteht eine Umstiegsmöglichkeit in Hagenow Land. Anschluss von und nach Berlin gibt es in Waren. Die Fahrten der Südbahn durch die beliebte Urlaubsregion Mecklenburgische Seenplatte werden mit Bussen ergänzt. Das im Mai startende Deutschlandticket soll dann auch für den Saisonverkehr der Südbahn gelten.

Initiative kämpft seit Jahren für Erhalt

Die Mitglieder der Bürgerinitiative Pro Schiene hoffen, dass sich das Ticket positiv auf die Fahrgastzahlen auswirkt. Die Initiative kämpft seit Jahren für den regelmäßigen Verkehr der Südbahn - auch außerhalb der Sommersaison. Nach der Abbestellung des Verkehrs 2013 hatten die Zeichen zeitweise sogar auf Abriss der Südbahntrasse gestanden. 2019 verständigten sich die Verantwortlichen auf die Einrichtung eines touristischen Saisonverkehrs, den es seit 2020 gibt.

