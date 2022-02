Sturmtief "Zeynep" entwurzelt zahllose Bäume in MV Stand: 19.02.2022 06:37 Uhr Der Sturm in der vergangenen Nacht hat in Mecklenburg-Vorpommern zu zahllosen Feuerwehr-Einsätzen geführt. Bislang wurden mindestens zwei Menschen verletzt.

Der Sturm "Zeynep" hat in der Nacht zu Sonnabend allein in Schwerin für mehr als 300 Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Meist habe es sich dabei um Sachschäden gehandelt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Ein Mann wurde allerdings leicht verletzt, als ein Baum auf sein Auto fiel. Ein Autofahrer fuhr in Zurow (Landkreis Nordwestmecklenburg) mit seinem Wagen gegen einen auf die Straße gestürzten Baum. Der Baum sei vorher aufgrund des Sturms umgekippt, teilte die Polizei mit. Der 58 Jahre alte Mann musste mit einer Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr entfernte den Baum anschließend von der Fahrbahn. Auch bei Semlow (Kreis Vorpommern-Rügen) wurde ein Autofahrer leicht verletzt, als sein Auto während der Fahrt von einem Baum getroffen wurde.

Baum kracht auf Haus

Auch weiter östlich im Gebiet Neubrandenburg gab es für Polizei, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk im Laufe der Nacht immer mehr Einsätze. "Die Telefone laufen so langsam heiß bei uns", sagte ein Sprecher der Feuerwehr in Neubrandenburg. Die Leitstelle im Kreis Mecklenburgische Seenplatte stellte am frühen Morgen weitere Einsätze in Waldgebieten ein. Das Risiko für die Kameraden sei zu hoch, so ein Sprecher, auch die Kapazitäten reichten kaum noch aus. In Stralsund und in Rostock zählte die Feuerwehr bis in die frühen Morgenstunden jeweils 80 Einsätze.

In Rostock um Mitternacht noch ruhig

"Es war bisher weniger los als gedacht", sagte ein Sprecher der Feuerwehr um drei Uhr Nachts in Rostock. Größere Einsätze seien bis dahin ausgeblieben. Meist handelte es sich bei den Einsätzen um die Beseitigung von abgebrochenen Äste und Teilen von Gebäuden. Überall im Land mussten Straßen gesperrt werden. In Rossin bei Ducherow stürzte ein Baum auf ein Haus. Der Schaden ließ sich noch nicht absehen. In Pruchten (Kreis Vorpommern-Rügen) droht nach Angaben des Kreises ein Haus einzustürzen, nachdem ein Baum aufs Dach gefallen war. Weitere Details lesen Sie in unserem Live-Ticker.

Unwetterwarnung gilt weiterhin

Der Deutsche Wetterdienst verlängerte seine Unwetterwarnung für Mecklenburg-Vorpommern bis in den Vormittag hinein. In dieser Zeit sollten Menschen sich von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen fernhalten. Der Aufenthalt im Freien sollte möglichst vermieden werden.

Einschränkungen im Bahn- und Fährverkehr

Wegen des Sturms hatte die Deutsche Bahn am Freitagnachmittag den Personenverkehr in ganz Norddeutschland sowie Teilen von Nordrhein-Westfalen eingestellt. Die Fährreederei Scandlines stellt Fahrten zwischen Rostock und dem dänischen Gedser ein. Frühestens am Sonnabend um 11.15 Uhr soll die Verbindung von Rostock aus wieder aufgenommen werden. Auch andere Fähren stellen den Betrieb ein.

