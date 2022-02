Sturmtief "Antonia": Bisher keine größeren Schäden Stand: 21.02.2022 13:50 Uhr In der Nacht zu Montag wurde es ein weiteres Mal stürmisch in Mecklenburg-Vorpommern. Sturmtief "Antonia" kündigte sich an. Seit Montagnachmittag ist der Bahnverkehr nur noch leicht beeinträchtigt.

Erst "Ylenia", dann "Zeynep" und jetzt "Antonia": Die Serie schwerer Stürme reißt vorerst nicht ab. In der Nacht zu Montag wurde es wieder stürmisch in Mecklenburg-Vorpommern. Größere Schäden blieben jedoch bisher aus. Im Stadthafen von Rostock geriet ein Gaststättenschiff - der ehemalige Fischkutter "Luna Rossa" - in gefährliche Schräglage. Ein Sprecher der Wasserschutzpolizei sagte, dass am Sonntag Wasser in das Schiff eingedrungen sei. Dieses werde nur noch durch die Halteseile über Wasser gehalten. Die Feuerwehr hat Ölsperren ausgebracht. Der Betreiber muss das Schiff nun per Kran aus dem Wasser holen lassen.

Bahnverkehr läuft wieder flüssiger

Der Regionalverkehr in Mecklenburg-Vorpommern ist nur noch leicht beeinträchtigt, wie die Deutsche Bahn am Montagmittag mitteilte. Auch die Linie RE4 verkehre wieder durchgängig zwischen Lübeck und Szczecin/Ueckermünde. Keine Züge fahren weiterhin auf der Linie RE5 zwischen Neubrandenburg und Neustrelitz. Für Reisende, die sich über die aktuelle Verkehrslage und Auswirkungen der aktuellen Sturmtiefs auf den Bahnverkehr informieren möchten, wurde eine kostenfreie Sonderhotline eingerichtet. Die Nummer lautet 08000 99 66 33.

Im Fernverkehr könne es noch bis zum Nachmittag zu Beeinträchtigungen kommen. Davon sind vor allem die Strecken Berlin-Hamburg und Rostock-Stralsund betroffen. Zeitweise war der Zugverkehr im ganzen Norden komplett eingestellt. Südöstlich von Hamburg zum Beispiel muss die Oberleitungskonstruktion auf 600 Metern komplett erneuert werden. Das wirkt sich auf sämtliche Verbindungen von und nach Hamburg aus.

Die Deutsche Bahn riet noch Sonntag dazu, Reisen nach Hamburg zu verschieben. Rund 2.000 Einsatzkräfte seien seit Mittwoch bundesweit im Einsatz, um Bäume zu räumen und Oberleitungen zu reparieren. Die Kräfte bekommen Unterstützung von fünf Reparatur-Spezial-Zügen. Insgesamt waren durch die Stürme über 6.000 Kilometer der Bahnstrecken vorübergehend nicht befahrbar.

Dritter Sturm in Folge

Erst in der Nacht zu Sonnabend ist Orkan "Zeynep" mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 172 Kilometer pro Stunde über den Nordosten gefegt und hat schwere Schäden vor allem in den Wäldern angerichtet, Feuerwehren waren im Dauereinsatz, Tausende Haushalte mussten stundenlang ohne Strom auskommen. Die Regionalbahnen verkehren auch am Sonntag nur eingeschränkt.

Nicht ganz so viele Schäden, dafür aber unzählige Feuerwehreinsätze löste auch "Ylenia" aus, das als Sturmtief in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag über Mecklenburg-Vorpommern hinwegzog. Mit "Antonia" kündigt sich damit der dritte Sturm innerhalb einer Woche an.

