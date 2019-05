Stand: 24.05.2019 06:25 Uhr

Streit über "Fusion"-Festival im Landtag

Der Streit um das Musik- und Kultur-Festival "Fusion" in Lärz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) beschäftigt heute auch den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Die Linke verlangt von der Landesregierung, dem kommunalen Ordnungsamt und der Polizei, nach Kompromissen beim Sicherheitskonzept zu suchen.

Streit um Polizeipräsenz auf Gelände

Für Ende Juni ist die "Fusion" als eines der europaweit größten Festivals geplant - fünf Tage lang, mit etwa 70.000 Teilnehmern. Erstmals seit 22 Jahren will die Polizei direkt auf dem Gelände - einem ehemaligen Militärflugplatz - präsent sein und aus Sicherheitsgründen Teilnehmer auch kontrollieren. Die Veranstalter lehnen das als überzogenen Eingriff strikt ab.

Entscheidung frühestens kommenden Mittwoch

Die Linke stellt sich hinter die "Fusion"-Veranstalter: Es müsse um eine "minimalinvasive Sicherheitslösung" gehen, schreibt die Fraktion in ihrem Landtagsantrag. Das Festival sei auch für die Außenwerbung Mecklenburg-Vorpommerns zu wichtig, um es scheitern zu lassen. Zuletzt hatte die Polizei Kompromissbereitschaft durchblicken lassen, mit einer Wache außerhalb des Geländes. Das zuständige Amt Röbel/Müritz will frühestens Mitte kommender Woche über das Sicherheitskonzept und damit die Genehmigung entscheiden.

Internes Polizeipapier sorgt für Wirbel

Am Montag war bekannt geworden, dass der Einsatz von schwerem Gerät wie Wasserwerfern und Räumpanzern in Betracht gezogen worden war. Das berichtete "Zeit Online" unter Berufung auf interne Papiere der Polizei. Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums bestätigte am Montag, dass es ein solches Papier zwar gebe, es sich dabei aber um "ein überholtes Konzept" handle, das sich an dem inzwischen ebenso veralteten Sicherheitskonzept des Veranstalters orientierte.

"Fusion"-Sicherheitskonzept wird geprüft

Polizei und Veranstalter streiten seit Längerem über die nach Ansicht der Behörden unzureichenden Sicherheitsvorkehrungen auf dem Festival. Derzeit werde das neue Sicherheitskonzept des "Fusion"-Veranstalters geprüft. Sollten die Hinweise der Polizei berücksichtigt worden sein, sei eventuell keine Polizeipräsenz auf dem Gelände nötig, sagte eine Polizeisprecherin. Priorität habe, eine für alle Seiten umsetzbare Lösung zu finden. Es werde erwartet, dass die Polizei im Falle eines Falles sofort die Möglichkeit erhält, auf das Gelände zu kommen. Das sei in der Vergangenheit nicht immer ohne Diskussionen möglich gewesen. In der Erklärung heißt es außerdem, dass die Polizei den friedlichen Charakter der Fusion seit 22 Jahren anerkennt.

