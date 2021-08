Stralsund in Aufruhr: Vierjähriger Junge wohlauf Stand: 05.08.2021 10:18 Uhr Nach einer groß angelegten Suche hat die Polizei in Stralsund einen vermissten Jungen wiedergefunden.

Ein verschwundener vierjähriger Junge und ein vermisstes Auto haben am Donnerstag für Aufregung in Stralsund gesorgt. Seit den frühen Morgenstunden wurde mit einer Großfahndung nach dem Kind und einem Transporter gesucht, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Stunden später wurde der Junge wiedergefunden. Es gehe ihm gut, erklärten die Beamten. Der Junge wurde vom Jugendamt in Obhut genommen, seine Mutter ist informiert und auf dem Weg nach Stralsund.

Vater nicht vernehmungsfähig

Der Fahrer und Besitzer des Transporters wurde den Angaben zufolge gegen 04.55 Uhr allein in einem verwirrten Zustand ohne Schuhe und mit Gedächtnislücken angetroffen. Der 39-jährige Mann aus Brandenburg fand sein Fahrzeug, in dem sich sein vierjähriger Sohn befand, nicht wieder. Da er nicht vernehmungsfähig war, konnte er den Jungen auch nicht beschreiben. Alkohol oder Drogen waren offenbar nicht im Spiel, der Mann hatte gesundheitliche Probleme und wird im Krankenhaus untersucht. Die Polizei leitete daraufhin eine Großfahndung ein und bat die Bevölkerung um Mithilfe beim Auffinden des Fahrzeugs und des Jungen.

Junge wohlauf im Stadtgebiet gefunden

Gegen 08.40 Uhr wurde der Junge dann in der Nähe des gesuchten Fahrzeugs im Stadtgebiet von Stralsund gefunden. Die Polizei beendete die Fahndung und bedankte sich für die Unterstützung bei der Suche

