Stettiner Flughafen erweitert Flugverbindungen Stand: 07.04.2022 06:00 Uhr Der Stettiner Flughafen erweitert seine Flugverbindungen. Demnach fliegt Ryanair wieder nach Warschau. Zudem sind Flüge nach Skandinavien hinzugekommen.

Nachdem die Fluggesellschaft Ryanair 2019 ihre Flüge von Stettin nach Warschau eingestellt hatte, kündigt die Fluglinie an, dass es ab dem 1. Mai wieder fünfmal die Woche Flüge in die polnische Hauptstadt geben werde. Auch die polnische Fluggesellschaft LOT erhöht die Frequenz ihrer Flüge in die polnische Hauptstadt von zwei auf drei Flüge pro Tag. Seit Ende März fliegt die Fluggesellschaft Wizz Air zudem von Stettin nach Stavanger und Bergen in Norwegen und die Norwegian Airline steuert jetzt den Flughafen Oslo an. Von Juni bis Oktober kann außerdem viermal wöchentlich nach Antalya in der Türkei geflogen werden. Die Flugverbindungen nach London, Dublin und Krakau bleiben auch weiterhin bestehen.

Flughafen bietet Alternativen zu Hamburg und Berlin

Der nur 30 Kilometer von der Stadt Stettin entfernte Flughafen ist der einzige Passagierflughafen im Nordwesten Polens und bietet eine kleine Alternative zu den großen Flughäfen in Berlin und Hamburg. Jährlich werden etwa 400.000 Passagiere auf dem Stettiner Flughafen abgefertigt.

