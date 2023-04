Stand: 20.04.2023 07:34 Uhr Sternberg: 50.000 Euro Schaden durch Brand einer Rapspresse

In Sternberg (Ludwigslust-Parchim) ist am Mittwochabend beim Brand der Rapspresse eines Biodieselkraftwerks ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden. Laut Polizei hat ein technischer Defekt zu dem Brand geführt. Demnach sei das Raps-Förderband der Presse ins Stocken geraten, woraufhin das Feuer auf die großen Mengen sich ansammelnder Rapskörner und das Förderband übergegriffen habe. Vier Feuerwehren rückten zum Löschen an. Verletzt worden sei niemand, eine Feuerwehrfrau habe jedoch Kreislaufprobleme erlitten und sei von Rettungskräften behandelt worden.

