Stellenabbau bei MV-Werften: Hoffen auf den Rettungsschirm Stand: 10.02.2021 17:00 Uhr Bei den MV-Werften stehen 1.200 von insgesamt 3.100 Arbeitsplätzen zur Disposition. Nun sollen Verhandlungen über einen sozialverträglichen Stellenabbau und einen Interessenausgleich für Betroffene beginnen. Die Werftengruppe hofft auf Staatshilfe.

Die Schreckens-Nachricht kam in Form eines Zwei-Minuten-Videos in der Mitarbeiter-App: Die MV-Werften wollen an den drei Standorten in Wismar, Warnemünde und Stralsund mehr als ein Drittel der insgesamt rund 3.100 Arbeitsplätze streichen. Darüber hatte die Geschäftsführung die Belegschaft am Dienstagabend knapp informiert. Nun blicken die Beschäftigten sorgenvoll nach Berlin.

Entscheidung über Gutachten bis Ende März

Die Werftengruppe hofft, mit dem nun angekündigten Sanierungskurs ein positives Gutachten des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) zu erhalten und unter den Corona-Rettungsschirm des Bundes zu kommen. Dabei geht es um weitere rund 400 Millionen Euro Staatshilfen. "Voraussetzung für die Gewährung von Kreditmitteln des Bundes ist die Anpassung der Personalstärke an die Auftragslage", teilte Geschäftsführer Peter Fetten am Mittwoch mit. Im Oktober hatten die MV-Werften bereits einen Kreditvorschuss in Höhe von 193 Millionen Euro bekommen. Die Entscheidung des am Bundeswirtschaftsministerium angesiedelten Gremiums wird bis Ende März erwartet. Spätestens dann sollen auch die Einzelheiten des Sanierungskurses feststehen. Bis dahin heißt es auf den Werftstandorten: hoffen.

Glawe: Arbeiten an Perspektive für Belegschaft

Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) bezeichnete die Ankündigung des Jobabbaus als "bitter". Die Belegschaft benötige nun unbedingt eine Fortführungsperspektive. "Daran arbeiten alle Beteiligten nach wie vor intensiv", so der Minister. Aufgrund der weiter anhaltenden Corona-Pandemie sei die Lange aber nicht einfacher geworden, die Kreuzschifffahrt stecke weltweit noch immer in der Krise. Glawe kündigte an, das alle Beteiligten weiter nach Lösungsmöglichkeiten suchen. "Das ist die Herausforderung für die kommenden Wochen." Die Linksfraktion kündigte für die Sondersitzung des Landtags am Donnerstag einen Dringlichkeitsantrag an mit der Forderung, alle Standorte zu erhalten.

Job-Abbau als "Katastrophe mit Ansage"

Die Stralsunder Grünen-Bundestagsabgeordnete Claudia Müller forderte den Mutterkonzern Genting Hongkong auf, schnellstmöglich Transparenz zu schaffen und klar zu sagen, wie es mit den Werften weitergehen soll. Hagen Reinhold, der für die FDP im Bundestag sitzt, bezeichnete den geplanten Job-Abbau als "Katastrophe mit Ansage". Der Fortbestand eines zwangsgeschrumpften Unternehmens sei keineswegs sicher. Die IG Metall Küste will ihre Mitglieder am Donnerstag per Videokonferenz über den Stand der Gespräche informieren. "Ein Kahlschlag ist mit uns nicht zu machen", hatte IG Metall-Bezirksleiter Daniel Friedrich angekündigt.

"Arbeitsplatzabbau so gering wie möglich halten"

"Wir sind in einer sehr misslichen Lage, dass unser Eigentümer Genting Hongkong ebenfalls durch die Corona-Pandemie in Schwierigkeiten geraten ist, dass der Kreuzfahrtschiff-Markt sehr stark weggebrochen ist und wir uns auf Kreuzfahrtschiffe spezialisiert haben", sagte der Rostocker Betriebsratsvorsitzende Harald Ruschel dem NDR in Mecklenburg-Vorpommern. Nun gelte es, in die Verhandlungen über einen Sozialplan sowie einen Interessenausgleich für die Betroffenen mit der Geschäftsführung einzutreten. "Unser Ziel ist es, den Arbeitsplatzabbau so gering wie möglich zu halten", betonte Ruschel, der sich eine weniger spärlich Informationspolitik seitens der Geschäftsführung gewünscht hätte.

Betriebratschefin glaubt an Comeback der Kreeuzfahrtschifffahrt

Man müsse nun einige Aufträge strecken oder manche auch abbrechen. Mit einer positiven Entscheidung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds würde die Werftengruppe "ein bisschen Zeit gewinnen, um sich auf dem Markt nach anderen Aufträgen umzugucken", sagte die Wismarer Betriebsratsvorsitzende Ines Scheel. Die seit mehr als 40 Jahren im Schiffbau tätige Scheel geht davon aus, dass der Kreuzfahrtmarkt insbesondere in Asien wieder anzieht und das dann weitere Schiffe nachgefragt werden. "Bis dahin wollen wir möglichst viele Kollegen an Bord halten können", so Scheel.

Schwierige Auftragsakquise

Scheel weiß um die Schwierigkeit, neue Aufträge zu bekommen: "Für neue Aufträge braucht man Zeit", sagt sie, Selbst wenn heute ein Reeder kommen würde und sagen würde: 'Bau mir ein Schiff' oder 'bau mir eine Offshore-Plattform', dann bräuchte es zwölf bis 18 Monate Vorlaufzeit, für die Vorbereitung der Konstruktion und die Materialbeschaffung. "Das muss man immer im Hintergrund behalten."

Fokus auf Expeditionsjacht und "Global Dream"

Derzeit liegt der Fokus des Werftenverbunds auf der Fertigstellung der Expeditionsjacht "Crystal Endeavour" in Stralsund sowie dem Weiterbau des Kreuzfahrtschiff-Riesen "Global Dream" in Wismar. Die Arbeiten am begonnenen Schwesterschiff "Global 2" in Rostock-Warnemünde ruhen derzeit weitgehend. Laut der Wismarer Betriebsratsvorsitzenden Ines Scheel soll die "Crystal Endeavour" bereits im Sommer die erste Reise beginnen. Was aus den beiden Groß-Kreuzfahrtschiffen wird, ist derzeit noch ungewiss. "Wir wollen diese Schiffe unbedingt aus der Dockhalle Schwimmen sehen", so Scheel weiter. Sie hoffe, dass es mit dem Schiffbau weitergeht, "Aber es hängt alles davon ab, wie der Wirtschaftsstabilisierungsfonds sich Ende März entscheidet."

