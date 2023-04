Staugefahr über Ostern in MV: Hier könnte es eng werden Stand: 06.04.2023 06:00 Uhr Schulferien, Feiertage - ab in den Urlaub? Wer über Ostern mit dem Auto verreisen möchte, muss sich teils auf lange Staus einstellen, warnt der ADAC. Wann und wo es in Mecklenburg-Vorpommern auf den Straßen voll werden könnte.

Besonders beliebt über die Osterfeiertage sind dem ADAC zufolge Urlaube in den Alpen sowie an der Nord- und Ostsee. Da viele Menschen mit dem Auto verreisen, könnte es auf den wichtigen Reiserouten eng werden. Bundesweit gibt es derzeit mehr als 1.000 Autobahn-Baustellen. Besonders im Bereich dieser müssen Autofahrer eine Menge Geduld mitbringen.

ADAC: Staureichster Tag Gründonnerstag

Laut ADAC wird Gründonnerstag erfahrungsgemäß der staureichste Tag der Osterferien werden. Der Automobilclub erwartet in diesem Jahr generell ein höheres Verkehrsaufkommen als im vergangenen Jahr, da alle Restriktionen weggefallen sind, die im letzten Jahr wegen der Corona-Pandemie zumindest stellenweise noch Bestand hatten, so Sprecherin Katharina Lucá. Verwandtenbesuche, Kurztrips und Ausflugsfahrten in näherer Umgebung werde das aber kaum beeinträchtigen. Problematisch werde es eher auf den Autobahnen.

Staugefahr auf Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen

Dem ADAC zufolge sind folgende Autobahnabschnitte in MV über Ostern besonders staubelastet:

Autobahnkreuz Rostock (A19 und A20)

Autobahnkreuz Wismar (A20 und A14)

Autobahnkreuz Schwerin (A14 und A24)

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr sieht derzeit außerdem noch hier Staugefahr:

im Bereich der Meiningenbrücke (L21)

im Bereich der Peenebrücke bei Wolgast (B111)

im Bereich der Zecheriner Brücke (B110)

bei Rabensteinfeld (B321)

Hinzu kommen Einschränkungen durch die aktuellen Baustellen in Mecklenburg-Vorpommern. Derzeit gibt es laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr rund 40 im Land - siehe Karte. Aufgrund notwendiger Arbeiten könne es zudem stets zu weiteren Einschränkungen kürzerer Dauer kommen.

Empfehlung des ADAC: Ostersonntag idealer Reisetag

Um staufrei durch das Osterwochenende zu kommen, empfiehlt der ADAC Ostersonntag als idealen Reisetag. Viele Menschen würden die Feiertage lieber im Kreise der Familie als im dichten Verkehr verbringen. Ein weiterer Stauhöhepunkt droht dem Automobilclub zufolge jedoch dann am Ostermontag, wenn der Rückreiseverkehr vor allem in nördlicher und westlicher Richtung die Straßen füllt.

