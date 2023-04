Stand: 19.04.2023 15:05 Uhr Städte und Gemeinde in MV mit historischen Steuereinnahmen

Städte und Gemeinden in MV können sich über ein deutliches Plus in der Haushaltskasse freuen. Laut Statistischem Bundesamt sind die Einnahmen in 2022 um 10,1 Prozent auf 1,58 Milliarden Euro gestiegen. Es sind die bisher höchsten Steuereinnahmen überhaupt. Die größten Anteile an dem Plus kamen aus der Umsatz- und Einkommenssteuer. Anfang April meldete auch dieLandesregierung ein Steuerplus von etwa 690 Millionen Euro.

