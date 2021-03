Situation der MV Werften erneut Thema im Landtag Stand: 11.03.2021 06:36 Uhr Für die Rettung der MV-Werften mit Staatshilfen sind positive Zukunftsaussichten entscheidend. Entsprechende Konzepte sind überfällig. Der angeschlagene Schiffbauer ist erneut Thema im Landtag.

Die Zukunft der MV-Werften beschäftigt heute erneut den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Für die Sitzung heute liegen dazu zwei Anträge vor. Sowohl die Regierungsparteien SPD und CDU als auch die Linksopposition bekennen sich darin ausdrücklich zum Erhalt der Betriebe.

Kreuzfahrtkrise infolge der Pandemie

Die Werften in Wismar, Rostock und Stralsund hatten sich auf den Bau von Kreuzfahrtschiffen spezialisiert und sind in Folge der Corona-Pandemie in finanzielle Schieflage geraten. Das Unternehmen will mehr als ein Drittel der rund 3.000 Stellen streichen. Um die Krise zu überstehen, brauchen die MV-Werften staatliche Hilfe. Denn dem asiatischen Mutterkonzern Genting fehlen wiederum Corona-bedingt die Einnahmen aus der Kreuzschifffahrt.

Zukunftskonzept der Werften überfällig

Um Hilfen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes zu bekommen, muss der Schiffbauer ein klares Fortführungskonzept vorlegen. Dieses ist seit Monaten überfällig. Den Abgeordneten liegen zudem weitere Anträge vor: zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Metropolregion Stettin, zum Insektenschutz, der Chancengleichheit von Frau und Mann und zur Finanzierung der Pflege.

