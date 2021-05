Sendereihe "Außer Atem": NDR-Team begleitet Klinik-Alltag in Ueckermünde Stand: 10.05.2021 14:06 Uhr Eine Woche lang hat ein Kamerateam des NDR die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Covid-19-Station im AMEOS Klinikum Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald) begleitet. Am Montag Abend ist der erste Teil der Wochenserie im Nordmagazin zu sehen.

Auch in Ueckermünde werden inzwischen Corona-Patienten behandelt, insgesamt wurden dort ursprünglich aber nur sechs Intensivbetten vorgehalten - zwei davon für Schlaganfall-Patienten. Während der ersten Corona-Welle wurde nur ein Corona-Patient behandelt. Inzwischen ist man am AMEOS Klinikum aber auf Covid-19-Patienten eingestellt. Es gibt eine große Isolierstation, dort stehen zehn Zimmer für ingesamt 20 Patienten zur Verfügung. Corona gehört inzwischen zum Klinik-Alltag, über Weihnachten wurden zum Beispiel bis zu 36 Corona-Patienten behandelt. Es musste vieles umstrukturiert werden, inzwischen sind die Intensivbetten weitestgehend belegt.

NDR Reporterteam begleitet Klinik-Alltag

Das Reporterteam des NDR hat den gesamten Alltag in der Klinik begleitet. Auch der Tod gehört dazu, und das ist für die insgesamt 25 Mitarbeiter gar nicht so einfach, denn es sterben derzeit mehr Menschen als im normalen Krankenhausalltag ohne Corona. Wenn man eine Woche lang die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so hautnah begleitet, dann baut sich natürlich auch ein Vertrauensverhältnis auf. Sie erzählen den Reportern, wie sehr sie mitfühlen mit den Patienten und den Angehörigen, das ist sehr bewegend. Niemand ist eine Nummer. Alle sind darum bemüht, den Angehörigen, Besuche zu ermöglichen, auch um sich im schlimmsten Fall von ihren Lieben verabschieden zu können.

Auch das Sterben ist Teil der Arbeit

Es wird Großes geleistet im kleinen Krankenhaus in Ueckermünde. Das können die Zuschauerinnen und Zuschauer des Nordmagazins in dieser Woche täglich ab 19.30 Uhr mitverfolgen. Auch auf NDR 1 Radio MV lernen die Hörerinnen und Hörer die Ueckermünder Mitarbeiter kennen. Jeden Tag wird eine Geschichte veröffentlicht. Am Mittwoch, dem 19. Mai um 18.15 Uhr strahlt der NDR einen halbstündigen Beitrag in der Sendereihe "Die Nordreportage" aus. Autorin Dörte Rochow und ihr Kamerateam gewähren Einblicke in den Krankenhausalltag im AMEOS Klinikum Ueckermünde in Corona-Zeiten, die unter die Haut gehen: "Das sind die schönen Momente, wenn es einem Patienten wieder besser geht. Aber es ist eben auch das Sterben, das in dieser Zeit ein Teil des Alltags ist. Mit wie viel Mitgefühl und Einfühlungsvermögen alle agieren, das ist schon beeindruckend.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Ein Drittel der Menschen im Norden geimpft Mehr als fünf Millionen Menschen hatten schon ihren ersten Termin. Knapp 1,4 Millionen sind vollständig geimpft. Mehr Corona-News im Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 10.05.2021 | 19:30 Uhr