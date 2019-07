Stand: 26.07.2019 19:26 Uhr

Seenotretter ziehen Gauck aus dem Saaler Bodden

Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck ist am Freitagnachmittag mit einem Segelkutter im Saaler Bodden gekentert. Die Besatzung des Seenotrettungsboots "Barsch" holte ihn aus dem Wasser, wie das Bundeskriminalamt bestätigte. "Herr Gauck ist unverletzt und wohlauf", sagte eine Sprecherin. Der 79-Jährige soll allein vor Barnstorf bei Wustrow (Landkreis Vorpommern-Rügen) unterwegs gewesen sein. Seine Personenschützer seien währenddessen in der Nähe an Land gewesen.

"Routine-Einsatz" für die DGzRS

Die Pressestelle der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger beschrieb den Einsatz als Routine. Boote der Station in Wustrow und auch Einsatzboote der Feuerwehr seien hinausgefahren und hätten den Verunglückten gerettet. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Gauck ist in Wustrow aufgewachsen. Von 2012 bis 2017 hatte er das Amt des Bundespräsidenten inne.

