Schwesig für Lockdown-Verlängerung bis Ende Januar Stand: 04.01.2021 19:16 Uhr Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat sich für eine Verlängerung des Lockdowns ausgesprochen. Vor den Beratungen der Länderchefs mit Kanzlerin Merkel sagte sie, die Maßnahmen müssten bis Ende Januar weiterlaufen.

Die Infektionszahlen seien weiter sehr hoch, sagte die Regierungschefin zur Begründung. Dennoch habe der im Dezember beschlossene Lockdown gewirkt, ohne ihn wären die Zahlen dramatischer. Vor den Länder-Beratungen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist damit klar: Viele Geschäfte und Dienstleister wie Friseure oder Kosmetikstudios bleiben dicht, ebenso Restaurants, Kneipen und Hotels. Die Kontaktbeschränkungen gelten weiter.

Möglicherweise öffnen Schulen für manche Jahrgänge in MV

Möglicherweise gibt es aber Bewegung bei den Schulen. Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) sagte, sie würde - wenn möglich - in der nächsten Woche die Abschlussklassen wieder in den Präsenzunterricht holen, und dann auch die Klassen 1 bis 6. Martin beruft sich dabei auf einen Stufenplan der Kultusminister-Konferenz. Die Runde hatte diese Lockerungen in den Ländern in Aussicht gestellt, die niedrige 7-Tage-Inzidenzzahlen haben. Einschränkend sagte Martin, sie sei keine Prophetin und könne die Fall-Zahlen-Entwicklung vor allem nach den Feiertagen nicht vorhersagen. Von einem angestrebten Wert von unter 50 ist Mecklenburg-Vorpommern allerdings weit entfernt. Eine bundesweite generelle Schulöffnung und ein weitgehend normaler Unterricht zeichnen sich aber weiter nicht ab.

Bisher teilweise Betreuung in Schulen

Am Montag hatte in Mecklenburg-Vorpommern nach den Weihnachtsferien die Schule wieder begonnen. Allerdings bleibt die Präsenzpflicht in der ersten Januarwoche weiterhin aufgehoben. Die meisten der 150.000 Schüler sollen zunächst vorwiegend zu Hause im Homeschooling lernen - genau wie in der letzten Schulwoche vor Weihnachten. Bislang habe es im neuen Jahr keine Server-Probleme gegeben, sagte ein Sprecher der Bildungsministeriums. Die Eltern werden gebeten, ihre Kinder möglichst in den eigenen vier Wänden zu betreuen. In die Schulen können nur Mädchen und Jungen der Klasse 1 bis 6 kommen, die keine Betreuung haben. Die Kinder lernen dann in ihren Klassen und bearbeiten die gleichen Aufgaben wie ihre Mitschüler zu Hause.

Seenplatte: Notbetreuung für Fünft- und Sechstklässler

Eine Ausnahme gilt im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte: Dort werden Fünft- und Sechstklässler an den Schulen nur notbetreut. Das hatte der Kreis angesichts hoher Infektionszahlen noch vor Jahresende verfügt. Die aktuellen Regelungen gelten zunächst für die erste Schulwoche bis zum 8. Januar. Ob danach der Unterricht wieder regulär stattfinden kann, ist noch offen. Das hänge von der Entwicklung der Infektionszahlen ab, sagte ein Sprecher des Bildungsministeriums.

Quarantänepflicht bei Besuch in 200er-Inzidenzgebiet

In häusliche Quarantäne begeben müssen sich Schüler, die sich in den vergangenen zehn Tagen entweder in einer deutschen Region mit einem Inzidenzwert von 200 oder mehr oder, die sich in einem ausländischen Risikogebiet aufgehalten haben. Das Bildungsministerium wies darauf hin, dass in solchen Fällen auch das örtliche Gesundheitsamt verständigt werden muss. Ausgenommen von der Quarantänepflicht sind die Betreffenden, sofern es sich um einen Besuch bei Mitgliedern der Kernfamilie handelte sowie im Fall eines geteilten Sorgerechts. Auch nicht in die Schule dürfen Kinder, die in den vergangenen zwei Wochen Kontakt zu einer infizierten Person hatten. Bei Unklarheiten empfiehlt das Ministerium, die Hotline der Landesregierung unter 0385 588 11311 zu kontaktieren.

Vor Weihnachten: Nur eine Minderheit in den Schulen

In den letzten Tagen vor den Weihnachtsferien wurde nach Angaben des Bildungsministeriums im Nordosten nur ein kleiner Teil der Kinder in die Schulen geschickt. In dieser Zeit galten die gleichen Regeln wie in der ersten Schulwoche im neuen Jahr. In den Grundschulen wurden nach Ministeriumsangaben 25 Prozent und in den Klassen 5 und 6 13 Prozent der Mädchen und Jungen kurz vor Weihnachten in den Schulgebäuden betreut.

Kitas: Sozialministerin bittet Eltern, Kinder zu Hause zu betreuen

Auch Kitas hatte am Montag wieder geöffnet wie vor Weihnachten. Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) bat aber die Eltern, Kita-Kinder möglichst zu Hause zu betreuen. Die Betreuungszeiten in den Kitas sollen vorerst nicht eingeschränkt werden. Kurz vor den Weihnachtsferien war laut Sozialministerium nur noch ein Viertel der Kinder in ihrer Kita.

