Stand: 01.07.2021 10:57 Uhr Schwerin: Sucheinsatz nach vermisstem Schwimmer

Am Mittwochabend kam es am Schweriner See zu einem großen Einsatz wegen eines vermissten Schwimmers. Nach Angaben eines Badegastes sei der vom Freibad Kalkwerder aus auf den See hinausgeschwommen und plötzlich verschwunden. Feuerwehr, Rettungsschwimmer und Polizei suchten daraufhin den Strandabschnitt und das Wasser ab. Auch eine Taucherstaffel kam zum Einsatz. Sie konnte aber keine Person ausmachen. Nach Befragung weiterer Gäste hieß es, das der Schwimmer an anderer Stelle das Wasser verlassen hätte. Nach über zwei Stunden wurde der Einsatz beendet. | 01.07.2021 10:56