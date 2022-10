Schwerin: Polizeieinsatz mit Maschinenpistolen wegen verkleideter Männer Stand: 30.10.2022 07:30 Uhr Mit Kostümen im Militär-Look haben zwei junge Zeichentrick-Fans in Schwerin für einen Polizeieinsatz gesorgt, bei dem die Polizisten Schusswaffen ziehen mussten.

Nachdem eine Zeugin zwei junge Männer augenscheinlich mit Waffen, Masken und Militärwesten gemeldet hatte, ist es am Samstagnachmittag in der Schweriner Altstadt zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Die Männer kamen aus einem Video-Spielladen im Schlosspark-Center. Die Polizei ging zunächst vom Schlimmsten aus und stellte die beiden 19 und 22 Jahre alten Männer mit gezogenen Maschinenpistolen am Pfaffenteich. Sie hatten täuschend echt aussehende Waffen sowie Messer dabei und gaben an, Fans japanischer Zeichentrickserien zu sein. Damit begründeten sie auch ihre Verkleidung im Militär-Look.

Anzeige wegen Störung des öffentlichen Friedens

Die Männer aus Rostock waren wegen eines Szene-Treffens kostümiert nach Schwerin gekommen. Sie wurden wegen Störung des öffentlichen Friedens angezeigt. Laut einem Polizeisprecher wird ihnen der Einsatz in Rechnung gestellt.

