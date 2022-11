Stand: 24.11.2022 14:53 Uhr Schwerin: Neubaugrundstücke verlost

In Schwerin-Neumühle hat die Stadt acht Grundstücke für Einfamilienhäuser per Los vergeben - ursprünglich gab es 164 Interessenten. In den Lostopf kamen aber nur 41 Familien, die bereits in Schwerin leben und berufstätig sind, mindestens ein Kind haben und bisher kein selbstgenutztes Wohneigentum besitzen. In einer zweiten Auslosungsrunde wurden acht weitere Familien als Nachrücker gezogen. Das städtische Gelände an der Lerchenstraße liegt seit dem Abriss einens Garagenkomplexes seit sieben Jahren brach. Neben den acht Einfamilienhäusern sollen dort ab 2024 auch noch zwei Mehrfamilienhäuser entstehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 24.11.2022 | 16:30 Uhr